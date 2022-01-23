Презентовано самохідний будинок на колесах (відео)

Американська компанія Thor Industries представила концептуальний самохідний будинок на колесах eStream

Американська Thor Industries представила концепт будинку на колесах, що оснащено власними електродвигунами та акумуляторами. Завдяки цьому він здатен суттєво зменшувати навантаження на автомобіль, що його буксує. А також дозволяє паркувати його без машини, керуючи ним зі смартфона.

Автобудинок побудований за класичною схемою та має два колеса. Кожне з них оснащене окремим електромотором. Живляться двигуни від батарей, вбудованих у причіп. При їзді система контролю електромоторів вимірює швидкість, з якою машина буксирує трейлер, та підлаштовує тягу двигунів так, аби знизити навантаження на неї.

Передбачається, що завдяки цьому, зокрема, власникам електрокарів більше не треба буде перейматись про зменшення дальності їзди на одній зарядці через буксирування будинку на колесах.

Також власні двигуни дають трейлеру можливість їхати й без машини, щоправда, не на великій швидкості та не дорогами, а лише для паркування й в неавтономному режимі — для керування причіпом власник використовує додаток на смартфоні або планшеті.

eStream можна під’єднати до домашньої електромережі та використовувати як резервне джерело живлення або для економії, користуючись різницею між денним та нічним тарифами на електроенергію.

Компанія не розкриває ємність акумуляторів, але відомо, що в ранньому прототипі використовувалися дві батареї місткістю 40 кіловат-годин. Окрім розетки, заряджати eStream можна за допомогою сонячних панелей, розміщених на даху «розумного» причепа.