Львів'янка торгувала біля вокзалу синьо-жовтими стрічками: яке покарання отримала

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
Львів'янка торгувала біля вокзалу синьо-жовтими стрічками: яке покарання отримала
Реалізаторку патріотичної символіки виявили під час моніторингу соцмереж
фото з відкритих джерел

Жінка, яка намагалася продавати туристам синьо-жовті стрічки біля залізничного вокзалу, була покарана згідно з відповідною статтею адмінкодексу

Жінка, яка здійснювала торгівлю патріотичною символікою на площі Двірцевій у Львові, була виявлена правоохоронцями 17 серпня під час моніторингу соціальних мереж, пише «Главком» з посиланням на обласну поліцію.

Того ж дня дільничний офіцер поліції відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 встановив особу та склав на правопорушницю, 35-річну львів’янку, адміністративний протокол за ч.1 ст.160 (Торгівля з рук у невстановлених місцях) Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Львів'янка торгувала біля вокзалу синьо-жовтими стрічками: яке покарання отримала фото 1

За скоєне жінці загрожує покарання – штраф від одного до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 до 119 грн з конфіскацією предметів торгівлі або без такої.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» повідомила про призначення додаткового поїзда №243/244, який курсуватиме за маршрутом Київ – Львів. Як зазначали у компанії, рішення прийнято з метою задовольнити підвищений попит на перевезення наприкінці серпня.

«Главком» писав, що фахівці обласного управління Держпродспоживслужби на підставі спалаху харчового отруєння провели інспектування ресторану «Китайський привіт» у Львові. У ході інспектування було встановлено, що суб’єкт господарювання порушив встановлені законодавством гігієнічні вимоги до виробництва та обігу харчових продуктів. За результатами інспектування, на суб’єкт господарювання накладено фінансову санкцію у розмірі 48 тис. грн.

Окрім того, Львівська міська рада оштрафувала місцевого олігарха Ігоря Кривецького на 170 тисяч грн через занедбаний фасад готелю «Жорж», яким той володіє.

Теги: Львів штраф поліція вокзал державна символіка

