Львів'янка торгувала біля вокзалу синьо-жовтими стрічками: яке покарання отримала

Жінка, яка намагалася продавати туристам синьо-жовті стрічки біля залізничного вокзалу, була покарана згідно з відповідною статтею адмінкодексу

Жінка, яка здійснювала торгівлю патріотичною символікою на площі Двірцевій у Львові, була виявлена правоохоронцями 17 серпня під час моніторингу соціальних мереж, пише «Главком» з посиланням на обласну поліцію.

Того ж дня дільничний офіцер поліції відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 встановив особу та склав на правопорушницю, 35-річну львів’янку, адміністративний протокол за ч.1 ст.160 (Торгівля з рук у невстановлених місцях) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За скоєне жінці загрожує покарання – штраф від одного до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 до 119 грн з конфіскацією предметів торгівлі або без такої.

