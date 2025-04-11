Головна Техно Авто
search button user button menu button

Кількість радарів TruCAM на українських дорогах зросла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Кількість радарів TruCAM на українських дорогах зросла
Вимірювання швидкості здійснюється на 338 ділянках доріг
фото: patrolpolice.gov.ua/Патрульна поліція

Патрульні обирали ділянки для встановлення нових TruCAM, враховуючи аварійність на дорогах

Сьогодні, 11 квітня, прилади TruCAM зʼявилися ще на 25 нових ділянках доріг та вулиць України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Патрульну поліцію.

Зазначається, що ділянки було обрано з урахуванням стану аварійності, зокрема на аварійно-небезпечних місцях та частих ДТП, спричинених перевищенням швидкості. Так, було додано 25 нових ділянок та внесено зміни до 10 наявних.

11 фото
На весь екран
Прилади TruCAM зʼявилися ще на 25 нових ділянках доріг та вулиць України
фото: patrolpolice.gov.ua/Патрульна поліція

Тепер на дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM, а вимірюватимуть швидкість на 338 ділянках доріг.

TruCAM застосовуються переважно на тих самих ділянках, де вже встановлені камери автоматичної фіксації порушень. Це дає більш високу ефективність контролю за дотриманням швидкісного режиму завдяки поєднанню методів виміру.

У місцях використання TruCAM встановлюються дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію. Службові автомобілі патрульної поліції із включеними синіми проблисковими маячками стоятимуть на видному місці.

Нагадаємо, з 21 грудня в Україні збільшилася кількість приладів TruCAM та ділянок, на яких патрульні вимірюватимуть швидкість.

Раніше повідомлялося, що в Україні можуть запровадити новий дорожній знак, який позначає смугу спільного користування транспортними засобами.

Читайте також:

Теги: поліція ПДР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У готелях Болгарії почали більше красти
Від рушника до телевізора. Готельєри Болгарії налякані масштабом крадіжок
9 квiтня, 19:21
Смертельна ДТП на автодорозі Київ-Ковель в межах Бучанської громади 25 лютого 2025 року
Порушення-вбивці: що найчастіше призводить до аварій на дорогах Київщини
9 квiтня, 14:32
Через хуліганські дії частина храмів перенесли недільні богослужіння
Тернополянин намалював число «666» на фасадах двох десятків храмів. Що сказав суд?
6 квiтня, 18:30
Лейбористська партія негайно відсторонила Норріса від членства
65-річного британського депутата заарештовано за підозрою у зґвалтуванні неповнолітніх
5 квiтня, 22:54
У лікарнях залишаються 38 постраждалих через атаку на Кривий Ріг
Поліція показала моторошне відео перших хвилин після удару по Кривому Розі
5 квiтня, 17:48
Росія знову атакувала Київську область, цього разу завдавши руйнувань у Фастівському районі
Нічна атака на Київщину: пошкоджено торговий центр, новобудову та приватний будинок
24 березня, 08:25
Значна кількість риби перебувала у воді, через що підрахувати її точну кількість не було можливо
На Одещині зафіксовано масову гибель риби: що відомо
20 березня, 17:45
Поліція Київщини документує наслідки дронової атаки РФ
Нічна атака дронів на Київщину: пошкоджено житлові будинки, автомобілі, є постраждалі
19 березня, 08:51
14 березня Дем’ян Ганул був вбитий у Приморському районі Одеси
Вбивство активіста Ганула та санкції ЄС проти Росії. Головне за 14 березня
14 березня, 20:46

Авто

Кількість радарів TruCAM на українських дорогах зросла
Кількість радарів TruCAM на українських дорогах зросла
Україна та ЄС продовжили угоду про «транспортний безвіз»
Україна та ЄС продовжили угоду про «транспортний безвіз»
Німецький автопром не збирається відступати перед митами Трампа
Німецький автопром не збирається відступати перед митами Трампа
Українці з початку року купили 47 тис. вживаних авто: найпопулярніші моделі
Українці з початку року купили 47 тис. вживаних авто: найпопулярніші моделі
Уряд змінив правила для водіїв мотоциклів та мопедів: що нового
Уряд змінив правила для водіїв мотоциклів та мопедів: що нового
Ретро-таксі: центром Дніпра їздить авто, якому майже 130 років
Ретро-таксі: центром Дніпра їздить авто, якому майже 130 років

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
200K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 квітня 2025
48K
Шпигував для ФСБ в обмін на переїзд у Росію. Затримано клірика Московської церкви
21K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
20K
Гучний корупційний скандал на Київщині: затримано вісьмох поліцейських
13K
Працівник ТЦК назвав найгіршу роботу, від якої втікають усі колеги

Новини

11 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
РФ атакувала Дніпро та Житомирщину. Посолка США Брінк йде у відставку. Головне за 10 квітня
Вчора, 21:36
У Києві та низці областей тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
Вчора, 21:23
Суд у Британії визнав винним у порушенні санкцій «екс-губернатора» Севастополя
Вчора, 15:32
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Полонені китайці дають свідчення, Насіров тікає від вироку суду до ЗСУ. Головне за 9 квітня
9 квiтня, 21:09

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua