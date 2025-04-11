Кількість радарів TruCAM на українських дорогах зросла

Патрульні обирали ділянки для встановлення нових TruCAM, враховуючи аварійність на дорогах

Сьогодні, 11 квітня, прилади TruCAM зʼявилися ще на 25 нових ділянках доріг та вулиць України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Патрульну поліцію.

Зазначається, що ділянки було обрано з урахуванням стану аварійності, зокрема на аварійно-небезпечних місцях та частих ДТП, спричинених перевищенням швидкості. Так, було додано 25 нових ділянок та внесено зміни до 10 наявних.

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Прилади TruCAM зʼявилися ще на 25 нових ділянках доріг та вулиць України фото: patrolpolice.gov.ua/Патрульна поліція

Тепер на дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM, а вимірюватимуть швидкість на 338 ділянках доріг.

TruCAM застосовуються переважно на тих самих ділянках, де вже встановлені камери автоматичної фіксації порушень. Це дає більш високу ефективність контролю за дотриманням швидкісного режиму завдяки поєднанню методів виміру.

У місцях використання TruCAM встановлюються дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію. Службові автомобілі патрульної поліції із включеними синіми проблисковими маячками стоятимуть на видному місці.

Нагадаємо, з 21 грудня в Україні збільшилася кількість приладів TruCAM та ділянок, на яких патрульні вимірюватимуть швидкість.

Раніше повідомлялося, що в Україні можуть запровадити новий дорожній знак, який позначає смугу спільного користування транспортними засобами.