Шведи готують новий електромобіль. Коли чекати в Україні?

Шведська Volvo працює над новим електричним кросовером, який може з’явитися в Україні

Шведський автовиробник Volvo працює над абсолютно новим електричний кросовером. Модель із внутрішнім позначенням V546 побудують на новій платформі. Вона отримає дизайн у стилі першого електромобіля марки – Volvo XC40 Recharge (на фото).

Як повідомляє видання Automotive News з посиланням на власні джерела у Volvo, новий кросовер займе місце між компактним XC60 та найбільшою моделлю компанії – XC90.

Новинка стане на конвеєр на початку 2025 року. Скоріш за все, з’явиться нова модель і в Україні, адже останнім часом Volvo активно розвиває електричний напрямок у нашій країні. В українських автосалонах вже продається перший серійний електрокар шведів – субкомпактний кросовер Volvo XC40 Recharge. Також у найближчому майбутньому має з’явитися і C40 Recharge. На відміну від XC40, ця модель не має аналогів з двигуном внутрішнього згоряння. Тобто, це перша повністю електрична модель Volvo.

Раніше Volvo заявила, що має намір до 2025 року електрифікувати половину свого модельного ряду. А до 2030 року повністю відмовитися від двигунів внутрішнього згоряння. Майбутніх наступників нинішніх моделей S60/V60 та S90/V90 теж переведуть на електрику.

А ось від випуску седанів та універсалів компанія поки що не відмовиться, хоча про такі плани теж заявляли інсайдери.