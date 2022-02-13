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    Шведи готують новий електромобіль. Коли чекати в Україні?

    У Volvo з'явиться новий електричний кросовер з дизайном XC40 Recharge - Шведи готують новий електромобіль. Коли чекати в Україні?
    У Volvo з'явиться новий електричний кросовер з дизайном XC40 Recharge
    фото: glavcom.ua

    Шведська Volvo працює над новим електричним кросовером, який може з’явитися в Україні

    Шведський автовиробник Volvo працює над абсолютно новим електричний кросовером. Модель із внутрішнім позначенням V546 побудують на новій платформі. Вона отримає дизайн у стилі першого електромобіля марки – Volvo XC40 Recharge (на фото).

    Як повідомляє видання Automotive News з посиланням на власні джерела у Volvo, новий кросовер займе місце між компактним XC60 та найбільшою моделлю компанії – XC90.

    Новинка стане на конвеєр на початку 2025 року. Скоріш за все, з’явиться нова модель і в Україні, адже останнім часом Volvo активно розвиває електричний напрямок у нашій країні. В українських автосалонах вже продається перший серійний електрокар шведів – субкомпактний кросовер Volvo XC40 Recharge. Також у найближчому майбутньому має з’явитися і C40 Recharge. На відміну від XC40, ця модель не має аналогів з двигуном внутрішнього згоряння. Тобто, це перша повністю електрична модель Volvo.

    Раніше Volvo заявила, що має намір до 2025 року електрифікувати половину свого модельного ряду. А до 2030 року повністю відмовитися від двигунів внутрішнього згоряння. Майбутніх наступників нинішніх моделей S60/V60 та S90/V90 теж переведуть на електрику.

    А ось від випуску седанів та універсалів компанія поки що не відмовиться, хоча про такі плани теж заявляли інсайдери.

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    Теги: Електромобілі кросовери Volvo XC40 Volvo
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    Шведи готують новий електромобіль. Коли чекати в Україні?