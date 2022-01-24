В Україні дебютує повністю електрична модель Volvo. Оголошено ціни

Український офіс Volvo оголосив старт продажів чергового електромобіля – кросовера C40

В Україні стартували продажі електричного кросовера Volvo C40 Recharge. Це вже другий електромобіль шведської компанії, який дебютував на вітчизняному ринку. Проте, компанія називає саме C40 першою повністю електричною моделлю.

Справа у тому, що перший електромобіль у лінійці Volvo – це кросовер XC40 Recharge. Однак він має не тільки електричну, але й бензинову, а також гібридну версії. Тоді як C40 Recharge – це «чистокровний» електромобіль без альтернативних силових установок.

Саме тому шведи у релізах називають C40 своїм електричним «первістком». У цьому є певна логіка. Хоча вона й не позбавлена маркетингу.

Головна відмінність C40 від XC40 – це силует, виконаний у стилістиці «купе»: лінія даху звужена у задній часті автомобіля. Також виробник обіцяє збільшений запас ходу.

Характеристики Volvo C40 Recharge

C40 ширший та довший за свого старшого брата. Поступається він XC40 лише у «зрості». Новинка має два багажники: об’єм заднього 413 літрів, переднього – 31 літр.

Зовні C40 відрізняється кузовом зі «зрізаним» дахом, іншим оформленням корми з новими ліхтарями та спойлером, а також переднім бампером світлодіодними фарами з «піксельною» технологією.

До складу силової установки входять два електричні двигуни, що видають сумарно 408 кінських сил і 660 Нм обертального моменту.

Мотори живить акумулятор ємністю 78 кіловат-годин, що забезпечує запас ходу 420 кілометрів за циклом WLTP.

На розгін з місця до першої «сотні» кросовер витрачає 4,9 секунди. Максимальна швидкість – 180 км/год.

Повністю зарядити батарею можна за вісім годин, використовуючи 11-кіловатний зарядник, а від 150-кіловатного терміналу C40 зарядиться до 80% за 40 хвилин.

Оснащення та ціна

В салоні встановлена мультимедійна система, яка працює на операційній системі Android, яку розробляли разом з Google. Система оновлюється так само, як і звичайний смартфон – дистанційно. Звісно, що у «мультимедійка» має доступ до всіх сервісів Google – карти, асистент, магазин дотиків і так далі.

Для інтер'єру передбачено кілька варіантів обробки, але вперше для Volvo у жодному з них не передбачена натуральна шкіра.

До базового оснащення входить панорамний дах від передніх до задніх сидінь. Виробник запевняє, що скло даху майже не пропускає ультрафіолетового випромінювання. Також блокується 80% сонячного світла. Тобто дах неможна назвати прозорим. Він лише частково «підсвічує» салон.

C40 Recharge першим серед модельного ряду Volvo отримав головні фари з піксельною технологією. Кожен блок фар містить 84 піксельні світлодіоди: вони автоматично реагують на зміни навколишнього освітлення. Кожен світлодіод працює незалежно один від одного. Це дозволяє не засліплювати водіїв зустрічного руху.

За все це український офіс Volvo просить, щонайменш, 1,74 млн грн. До речі, у 2022 році цей автомобіль підпадає під, так званий, податок на розкіш. А це означає, що перші п’ять років покупцям нового C40 доведеться платити державі 25 тис. грн щороку. Тобто, додатково віддати 125 тис.