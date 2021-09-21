Скандально відомий в Україні кросовер може зникнути з продажу

В Україні на деякий час може зникнути з продажу російський кросовер Renault Arkana

Виробництво Renault Arkana, який збирають на московському заводі, призупинено на декілька місяців

В Україні з продажу може зникнути Renault Arkana – кросовер, який збирають з російських комплектуючих на Запорізькому автозаводі. Як повідомляють російські ЗМІ, через брак компонентів московський завод Renault, з якого комплектуючи поставляються на ЗАЗ, призупинив випуск декількох моделей, серед яких опинилася і Arkana.

Представники Renault пояснюють брак електронних компонентів пандемією Covid-19 і локдауном у Південно-Східній Азії, де знаходиться більшість підприємств з виробництва комплектуючих.

Московський завод французької групи вже поінформував російських дилерів про те, що затримка постачання нових кросоверів може досягти двох місяців.

При цьому деякі фахівці заявляють, що терміни дооснащення зібраних автомобілів відсутніми компонентами будуть залежати від місця їх установки на автомобілі. Існує варіант, що робочим доведеться монтувати деякі системи прямо на вулиці.

Збирати Renault Arkana в Україні почали рік тому. Французам довелося локалізувати виробництво на ЗАЗі, адже імпорт російських автомобілів на український ринок заборонено. Тоді як будь-які комплектуючі можна поставляти без перешкод.

Arkana розроблялася російським підрозділом Renault. Кросовер побудували на одній платформі з Duster.

Машинокомплекти та кузови для «Аркани» до Запоріжжя поставляють за московського заводу Renault, що свого часу призвело до резонансу в українській пресі.

Також на ЗАЗі локалізовано виробництво автомобілів «Лада», яка так само входить до складу французької групи. Про виробництво моделей АвтоВАЗа в Україні «Главком» детально розповідав у матеріалі за цим посиланням.