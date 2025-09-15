Головна Техно Авто
Капсула часу за $300 тис.: виявлено культовий спорткар 70-х у новому стані

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Капсула часу за $300 тис.: виявлено культовий спорткар 70-х у новому стані
Автомобіль досі має світло-зелене забарвлення кольору лайм — один із лише 65 автомобілів, випущених у цьому кольорі
фото: autoevolution.com

Спорткар створили спеціально для участі у гонках NASCAR, а їхні правила вимагали випустити серійний аналог гоночного авто

Раритетний Plymouth Superbird 1970 дуже мало експлуатувався і за 55 років проїхав всього 12 800 км. Як повідомляє «Главком» із посиланням на сайт Autoevolution, цей американський спорткар не змогли продати, тому дилер забрав його в свою секретну колекцію. У ній автомобіль зберігався 47 років і дуже рідко виїжджав на дороги, тож про нього не знали.

Спорткар ніколи не реставрували – у нього рідні фарба та внутрішнє оздоблення. Незважаючи на цей стан, авто чудове і не вимагає жодних вкладень. Зараз Plymouth Road Runner Superbird планують продати на аукціоні, де за нього можуть отримати $250-300 тис., адже це рідкісна колекційна модель.

Капсула часу за $300 тис.: виявлено культовий спорткар 70-х у новому стані фото 1
фото: autoevolution

Всього випустили лише 1935 купе Plymouth Road Runner Superbird 1970 року. Спорткар створили спеціально для участі у гонках NASCAR, а їхні правила вимагали випустити серійний аналог гоночного авто.

фото: autoevolution

Для перегонів пропрацювали аеродинаміку Plymouth Superbird. Це один із перших у світі автомобілів з антикрилом, також встановили обтічної форми «ніс» з висувними фарами. Це дало ефект – у 1970 році команда Plymouth виграла чемпіонат NASCAR.

Для моделі пропонувалися великі V8 потужністю 375-425 л. с. Саме цей спорткар Plymouth Superbird отримав 7,2-літровий 390-сильний двигун і 4-ступінчасту механічну КПП. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 5.5 с та розвинути 257 км/год.

Нагадаємо, колекція ексклюзивних та рідкісних суперкарів, що належать колишньому президентові Сирії Башару Асаду, була представлена ​​на великих аукціонах у Дамаску.

До слова, на Полтавщині у селі Кременчуцького району серед гаражів знайшли легендарний Chevrolet Corvette четвертого покоління.Автомобіль, судячи з номерних знаків, не розмитнений і вже довгий час стоїть просто неба. Завдяки склопластиковому кузову Corvette не вкрився іржею, проте його зовнішній і технічний стан помітно погіршився: фарба на кузові облупилася, салон пошкоджений, а двигуна взагалі немає.

