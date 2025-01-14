На тимчасово окупованій Луганщині росіяни змушують пенсіонерів дивитись пропагандистські фільми

Пропаганда Росії не зупиняється ні на мить

На тимчасово окупованій Луганщині росіяни зобов'язали пенсіонерів ходити до «республіканської» бібліотеки на перегляд пропагандистського кіно про Другу світову війну. Про це повідомив Центр національного спротиву.

«Кремлівські посіпаки у ТО Луганську отримали план реалізації святкувань 80-річчя «побєди» у так званій великій вітчизняній війні. Перегляд пропагандистських фільмів про «звитяги» совєтів у Другій світовій стали обов’язковими для пенсіонерів. Саме тому місцеві колаборанти складають списки літніх людей, яких доставляють у Луганську «республіканську бібліотеку» для промивки мізків путінською пропагандою», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до складу «волонтерів» із організації згаданих заходів долучають і так званих «героїв СВО».

Окрім перегляду пропагандистських фільмів, окупаційні адміністрації отримали вказівку від Кремля провести на ТОТ флешмоб «спадкоємці перемоги» з максимальним залученням українських дітей. В межах пропагандистської акції діти мають писати твори на тему «Війна була на всіх одна».

Раніше ми писали, що Росія відправила на тимчасово окуповану Донеччину майже 30 студентів-медиків з Якутії. Кремль пояснює це тим, що на ТОТ Донеччини критична ситуація з кадрами.

До слова, що з 1 січня 2025 року пільгова категорія громадян ТОТ України, яка отримувала медикаменти, більше цього зробити не зможе. Насамперед це люди із сердечно-судинними захворюваннями, астматики та діабетики. Без російського паспорта препарати доведеться купувати. А ось придбати життєво-необхідні ліки на загарбаних територіях практично неможливо. Також без російського паспорта на окупованих територіях неможливо поховати людину.

Також повідомлялось, що у Росії 5 лютого 2025 року набирає чинності новий закон «Про правове становище іноземних громадян у РФ». Згідно з ним, українці, які на тимчасово окупованих територіях не отримали російський паспорт та не змінили громадянство, не зможуть узаконити свої стосунки.

Нагадаємо, що з початку цього року вже відмічалися спроби заходу ворожих ДРГ, зокрема, такі випадки зафіксовані у напрямку Харківської області. Про це на брифінгу заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Він додав, що Сумщина та Харківщина є тими напрямками, де ворог здебільшого намагається застосувати свої диверсійно-розвідувальні група для того, щоб вони зайшли на територію України.