Світовий автогігант анонсував повний перехід на електромобілі

Французька Renault – один з найбільших виробників автомобілів у світі – відмовиться від двигунів внутрішнього згоряння до 2030 року

Вже до кінця цього десятиліття в автосалонах Європи не залишиться жодного бензинового або дизельного автомобіля Renault – одного з найбільших виробників машин у світі. Таку обіцянку дав глава компанії Лука де Мео, на якого посилається видання Automotive News.

Відмова Renault від двигунів внутрішнього згоряння на п'ять років випередить заборону на продаж автомобілів на викопному паливі в Євросоюзу.

«Renault стане стовідсотково електричним брендом», – запевнив Мео. Ще влітку топ-менеджер називав метою 90% електрифікованого європейського модельного ряду до кінця десятиліття. Але, певно, компанія вирішила прискорити процес.

Зараз у Renault в Європі продається лише одна електрична модель – хетчбек Zoe, який колись був офіційно представлений і в Україні. Але згодом «втік» з нашого ринку.

У румунської «дочки» Renault – Dacia – також є лише одна електрична модель. Це представлений минулого року кросовер Spring, який є найдоступнішим акумуляторним автомобілем на європейському ринку.

На початку 2021 року Renault оголосила, що протягом чотирьох років випустить принаймні чотири електрокари. Першою «зеленою» новинкою має стати Renault 5 EV. За неофіційною інформацією, слідом Renault випустить ще два компактні електричні позашляховики і фургон.