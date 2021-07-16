Світовий автогігант готує електромобілі з рекордним запасом ходу

Міжнародний автомобільний концерн Stellantis готує нові платформи для майбутніх електромобілів, які зможуть проїжджати до 800 кілометрів на одному заряді

Stellantis - міжнародний автомобільний концерн, до якого входять такі бренди, як Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, Jeep, та Chrysler - готує нові платформи для своїх майбутніх електромобілів. Старші платформи дозволять будувати електромобілі з запасом ходу до 800 кілометрів – це рекордний показник для сучасних електрокарів.

Нагадаємо, що на цей момент найбільший запас ходу (за циклом WLTP) має Mercedes EQS, про який «Главком.Техно» детально розповідав у матеріалі за цим посиланням. До речі, цей розкішний електричний лімузин у найближчому майбутньому з’явиться й в Україні.

В основі всіх електромобілів брендів Stellantis буде лежати чотири платформи:

STLA Small (мала), що забезпечує запас ходу до 500 км;

STLA Medium (середня), що забезпечує запас ходу до 700 км;

STLA Large (велика), що забезпечує запас ходу до 800 км;

STLA Frame (рамна), що забезпечує запас ходу до 800 км.

Лінійка силових установок включає в себе сімейство з трьох модулів електричного приводу, в тому числі й повного.

Концерн Stellantis було створено нещодавно об’єднанням французької групи PSA та концерну Fait-Chrysler. Останнім часом компанія активно займається розвитком електричного напрямку. Найцікавіші новинки концерну – Peugeot e-2008 та Opel Mokka-e. Обидві до кінця цього року мають дебютувати в Україні.

Які ще електромобілі з’являться в Україні у 2021 році, дивиться за цим посиланням.