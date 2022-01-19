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    Японський автогігант зупиняє заводи по всьому світу. Названо причину

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    Toyota зупиняє виробництво по всьому світу - Японський автогігант зупиняє заводи по всьому світу. Названо причину
    Toyota зупиняє виробництво по всьому світу
    фото з відкритих джерел

    Найбільший виробник автомобілів у світі повідомив про зупинки заводів у лютому 2022 року

    Найбільший виробник автомобілів у світі – японська Toyota – зупинить у лютому 2022 року конвеєри своїх підприємств. Заводи доведеться відправляти на канікули через дефіцит мікроелектроніки. Через компанії доведеться скоротити виробництво на 160 тис. автомобілів, повідомляє видання Automotive News.

    У лютому заводи Toyota випустять близько 700 тис. автомобілів. Тоді як для виконання плану потрібно не менше 860 тис. Приблизно половина втрат припаде на заводи в Японії.

    Зупинка позначиться на обсягах виробництва таких моделей як:

    • Toyota Prius;
    • Toyota RAV4;
    • Toyota C-HR;
    • Toyota Camry;
    • Lexus LS;
    • Lexus IS;
    • Lexus NX;
    • Lexus UX.

    Toyota планувала випустити 9,3 мільйона автомобілів у цьому фіскальному році, який для компанії закінчується 31 березня. Згодом планку все ж таки довелося знизити: запаси деталей, які спочатку дозволяли компанії не помічати дефіцит, що охопив індустрію, вичерпалися, і влітку 2021 року Toyota почала скорочувати виробництво.

    Незважаючи на це, японцям навіть вдалося встановити власні рекорди: так, за підсумками 2021 року, Toyota вперше обійшла за продажами в США General Motors, який роками утримував лідерство на батьківщині. За 12 місяців у країні реалізували 2,3 млн машин Toyota.

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    Теги: Toyota Toyota Camry авторинок Lexus Toyota Prius
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    Японський автогігант зупиняє заводи по всьому світу. Названо причину