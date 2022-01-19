Японський автогігант зупиняє заводи по всьому світу. Названо причину

Найбільший виробник автомобілів у світі повідомив про зупинки заводів у лютому 2022 року

Найбільший виробник автомобілів у світі – японська Toyota – зупинить у лютому 2022 року конвеєри своїх підприємств. Заводи доведеться відправляти на канікули через дефіцит мікроелектроніки. Через компанії доведеться скоротити виробництво на 160 тис. автомобілів, повідомляє видання Automotive News.

У лютому заводи Toyota випустять близько 700 тис. автомобілів. Тоді як для виконання плану потрібно не менше 860 тис. Приблизно половина втрат припаде на заводи в Японії.

Зупинка позначиться на обсягах виробництва таких моделей як:

Toyota Prius;

Toyota RAV4;

Toyota C-HR;

Toyota Camry;

Lexus LS;

Lexus IS;

Lexus NX;

Lexus UX.

Toyota планувала випустити 9,3 мільйона автомобілів у цьому фіскальному році, який для компанії закінчується 31 березня. Згодом планку все ж таки довелося знизити: запаси деталей, які спочатку дозволяли компанії не помічати дефіцит, що охопив індустрію, вичерпалися, і влітку 2021 року Toyota почала скорочувати виробництво.

Незважаючи на це, японцям навіть вдалося встановити власні рекорди: так, за підсумками 2021 року, Toyota вперше обійшла за продажами в США General Motors, який роками утримував лідерство на батьківщині. За 12 місяців у країні реалізували 2,3 млн машин Toyota.