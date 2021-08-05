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    Альтернативна Олімпіада: Tesla позмагалася у потужності з танком (відео)

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    Tesla Model X проти танка - Альтернативна Олімпіада: Tesla позмагалася у потужності з танком (відео)
    Tesla Model X проти танка
    Скріншот з відео

    Блогери вирішили з’ясувати яка техніка сильніша: електричний кросовер Tesla Model X чи бойовий танк

    Автори американського Youtube-каналу Dobre Cars вирішили влаштувати власну Олімпіаду. Для цього вони організували дивне змагання. Блогери змусили помірятися силами у перетягуванні канату двох дуже різних «спортсменів»: електричний кросовер Tesla Model X та бойовий американський танк.

    Спочатку організатори двобою взяли для змагання звичайний канат. Але суперники виявилися настільки потужними, що з легкістю розірвали його. Тож ентузіастам довелося шукати сталевий трос.

    Tesla Model X проти танка

    Хоча переможцем у перетягуванні вийшов танк, Model X показав неймовірно добру здатність протистояти його потужності. В якийсь момент кросовер навіть трохи зрушив танк, але коли танкіст втопив педаль газу в підлогу, у Tesla не залишилось шансів.

    Треба відзначити, що це вже не перша поразка Tesla цього літа. До цього Model S Plaid, яку називають найшвидшим електромобілем у світі, програла перегони бензиновому Ford. Детально про це – за посиланням.

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    Теги: Електромобілі Tesla кросовери
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    Альтернативна Олімпіада: Tesla позмагалася у потужності з танком (відео)