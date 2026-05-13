Кадилак Трампа курсує Пекіном: що відомо про суперавтівку першої особи Сполучених Штатів (фото, відео)

Автомобіль першої особи Сполучених Штатів Америки
фото: Car Pro
Автомобіль був спеціально побудований для президента США та вважається пересувною фортецею

Прибуття президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа до Китаю прикувало увагу не лише до геополітики, а й до його легендарного автомобіля. Вулицями Пекіна зараз курсує знаменитий лімузин The Beast («Звір»), відомий також як Cadillac One. Ця машина є центральним елементом кортежу глави Білого дому і вважається найбільш захищеною пересувною фортецею у світі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на South China Morning Post.

Що відомо про автомобіль Трампа

Центральним елементом президентського кортежу США є спеціально виготовлений автомобіль, який широко вважається рухомою фортецею
Фото: AP

Після вбивства президента Джона Кеннеді в 1963 році Секретна служба відмовилася від кабріолетів і почала бронювати президентські автомобілі. Кожне наступне покоління ставало все більш досконалим. 

Концерн General Motors спеціально побудував для президента США автомобіль, він поєднує в собі розкіш лімузина та міцність військового танка:

  • Броньований щит: Товщина військової броні зі сталі, титану, алюмінію та кераміки сягає 20 см. Двері мають таку ж вагу, як і двері пасажирського літака Boeing 757.
  • Повна ізоляція: Вікна завтовшки 13 см здатні зупинити кулі великого калібру. Салон повністю герметичний та має власну систему подачі кисню на випадок хімічної чи біологічної атаки.
  • Рух без коліс: Шини посилені кевларом і стійкі до проколів. Навіть якщо гуму буде знищено, автомобіль зможе втекти з небезпечної зони на спеціальних сталевих дисках. 
  • Медичний бункер: У багажнику встановлено холодильник із запасом крові, що має групу та резус-фактор чинного президента США, а також обладнання для надання екстреної медичної допомоги.
  • Арсенал захисту: Автомобіль оснащений системою нічного бачення, димовою завісою, гарматами зі сльозогінним газом, а ручки дверей за потреби можна підключити до високої напруги для захисту від штурму.

Кілька однакових машин

Кадилак Трампа курсує Пекіном: що відомо про суперавтівку першої особи Сполучених Штатів (фото, відео) фото 1

Секретна служба США завжди транспортує літаками кілька ідентичних екземплярів «Звіра» в будь-яку точку світу, щоб дезорієнтувати потенційних зловмисників. Вартість кожної такої машини оцінюється у $1,5 млн. 

Лімузин вміщує до семи осіб, тому поруч із президентом завжди є помічники. Основний персонал, включаючи військового лікаря глави держави, зазвичай слідує за ним на одному з трьох окремих позашляховиків, відомих як «машина управління».

«Главком» писав, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прибув до Пекіна із триденним державним візитом. Літак американського лідера приземлився в столичному аеропорту Шоуду. Це перший візит глави Сполучених Штатів до Китайської народної республіки за останні майже дев'ять років.

Разом із Трампом до Китаю прибув масштабний бізнес-десант із топменеджерів провідних американських гігантів.

Нагадаємо, програма візиту, запланованого на середу, четвер та п'ятницю, охоплює широке коло критичних питань: від ситуації навколо Ірану та Тайваню до контролю над ядерною зброєю та розвитком штучного інтелекту.

