Кадилак Трампа курсує Пекіном: що відомо про суперавтівку першої особи Сполучених Штатів (фото, відео)

Автомобіль був спеціально побудований для президента США та вважається пересувною фортецею

Прибуття президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа до Китаю прикувало увагу не лише до геополітики, а й до його легендарного автомобіля. Вулицями Пекіна зараз курсує знаменитий лімузин The Beast («Звір»), відомий також як Cadillac One. Ця машина є центральним елементом кортежу глави Білого дому і вважається найбільш захищеною пересувною фортецею у світі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на South China Morning Post.

Що відомо про автомобіль Трампа

Центральним елементом президентського кортежу США є спеціально виготовлений автомобіль, який широко вважається рухомою фортецею Фото: AP

Після вбивства президента Джона Кеннеді в 1963 році Секретна служба відмовилася від кабріолетів і почала бронювати президентські автомобілі. Кожне наступне покоління ставало все більш досконалим.

Концерн General Motors спеціально побудував для президента США автомобіль, він поєднує в собі розкіш лімузина та міцність військового танка:

Броньований щит: Товщина військової броні зі сталі, титану, алюмінію та кераміки сягає 20 см. Двері мають таку ж вагу, як і двері пасажирського літака Boeing 757.

Товщина військової броні зі сталі, титану, алюмінію та кераміки сягає 20 см. Двері мають таку ж вагу, як і двері пасажирського літака Boeing 757. Повна ізоляція: Вікна завтовшки 13 см здатні зупинити кулі великого калібру. Салон повністю герметичний та має власну систему подачі кисню на випадок хімічної чи біологічної атаки.

Вікна завтовшки 13 см здатні зупинити кулі великого калібру. Салон повністю герметичний та має власну систему подачі кисню на випадок хімічної чи біологічної атаки. Рух без коліс: Шини посилені кевларом і стійкі до проколів. Навіть якщо гуму буде знищено, автомобіль зможе втекти з небезпечної зони на спеціальних сталевих дисках.

Шини посилені кевларом і стійкі до проколів. Навіть якщо гуму буде знищено, автомобіль зможе втекти з небезпечної зони на спеціальних сталевих дисках. Медичний бункер: У багажнику встановлено холодильник із запасом крові, що має групу та резус-фактор чинного президента США, а також обладнання для надання екстреної медичної допомоги.

У багажнику встановлено холодильник із запасом крові, що має групу та резус-фактор чинного президента США, а також обладнання для надання екстреної медичної допомоги. Арсенал захисту: Автомобіль оснащений системою нічного бачення, димовою завісою, гарматами зі сльозогінним газом, а ручки дверей за потреби можна підключити до високої напруги для захисту від штурму.

Кілька однакових машин

Секретна служба США завжди транспортує літаками кілька ідентичних екземплярів «Звіра» в будь-яку точку світу, щоб дезорієнтувати потенційних зловмисників. Вартість кожної такої машини оцінюється у $1,5 млн.

Лімузин вміщує до семи осіб, тому поруч із президентом завжди є помічники. Основний персонал, включаючи військового лікаря глави держави, зазвичай слідує за ним на одному з трьох окремих позашляховиків, відомих як «машина управління».

«Главком» писав, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прибув до Пекіна із триденним державним візитом. Літак американського лідера приземлився в столичному аеропорту Шоуду. Це перший візит глави Сполучених Штатів до Китайської народної республіки за останні майже дев'ять років.

Разом із Трампом до Китаю прибув масштабний бізнес-десант із топменеджерів провідних американських гігантів.

Нагадаємо, програма візиту, запланованого на середу, четвер та п'ятницю, охоплює широке коло критичних питань: від ситуації навколо Ірану та Тайваню до контролю над ядерною зброєю та розвитком штучного інтелекту.