В Колумбії внаслідок теракту вибухнув автобус: є загиблі

Серед поранених п'ятеро дітей

У суботу в колумбійському муніципалітеті Кахібіо стався масштабний теракт, який забрав життя 13 людей. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Вибуховий пристрій спрацював на Панамериканському шосе, коли ним рухався пасажирський автобус. Серед поранених, кількість яких сягнула 38 осіб, опинилися п'ятеро дітей та представники корінних народів регіону.

Командувач Збройних сил Колумбії генерал Уго Лопес офіційно звинуватив у нападі дисидентські угруповання колишньої організації ФАРК, зокрема фракцію «Хайме Мартінеса» та мережу «Івана Мордіско». Ці радикальні групи не визнають мирну угоду 2016 року та ведуть боротьбу за контроль над наркотрафіком. Президент країни Густаво Петро гостро засудив напад, назвавши організаторів «фашистами та наркоторговцями».

Ця трагедія стала частиною масштабної ескалації насильства в департаментах Каука та Вальє-дель-Каука. Протягом останніх двох днів зафіксовано 26 інцидентів, серед яких атаки на поліцейські дільниці, об'єкти цивільної авіації та підриви замінованих автомобілів біля військових частин у містах Калі та Пальміра. Влада пояснює сплеск активності бойовиків конкуренцією за стратегічні шляхи до порту Буенавентура, через який наркотики транспортують до Європи та Центральної Америки.

У відповідь на терористичну загрозу уряд Колумбії оголосив про мобілізацію додаткових сил безпеки та посилення розвідувальних операцій. Також призначено винагороду в розмірі понад $1 млн за інформацію, що допоможе затримати лідера місцевого дисидентського угруповання на прізвисько «Марлон». Місцеві губернатори закликають національний уряд до рішучих дій через перехід злочинності на «терористичний рівень».

