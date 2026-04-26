В Колумбії внаслідок теракту вибухнув автобус: є загиблі

Аліна Самойленко
фото: AP

Серед поранених п'ятеро дітей

У суботу в колумбійському муніципалітеті Кахібіо стався масштабний теракт, який забрав життя 13 людей. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Вибуховий пристрій спрацював на Панамериканському шосе, коли ним рухався пасажирський автобус. Серед поранених, кількість яких сягнула 38 осіб, опинилися п'ятеро дітей та представники корінних народів регіону.

Командувач Збройних сил Колумбії генерал Уго Лопес офіційно звинуватив у нападі дисидентські угруповання колишньої організації ФАРК, зокрема фракцію «Хайме Мартінеса» та мережу «Івана Мордіско». Ці радикальні групи не визнають мирну угоду 2016 року та ведуть боротьбу за контроль над наркотрафіком. Президент країни Густаво Петро гостро засудив напад, назвавши організаторів «фашистами та наркоторговцями».

Ця трагедія стала частиною масштабної ескалації насильства в департаментах Каука та Вальє-дель-Каука. Протягом останніх двох днів зафіксовано 26 інцидентів, серед яких атаки на поліцейські дільниці, об'єкти цивільної авіації та підриви замінованих автомобілів біля військових частин у містах Калі та Пальміра. Влада пояснює сплеск активності бойовиків конкуренцією за стратегічні шляхи до порту Буенавентура, через який наркотики транспортують до Європи та Центральної Америки.

У відповідь на терористичну загрозу уряд Колумбії оголосив про мобілізацію додаткових сил безпеки та посилення розвідувальних операцій. Також призначено винагороду в розмірі понад $1 млн за інформацію, що допоможе затримати лідера місцевого дисидентського угруповання на прізвисько «Марлон». Місцеві губернатори закликають національний уряд до рішучих дій через перехід злочинності на «терористичний рівень».

Нагадаємо, стрілець, що влаштував теракт у Києві і холоднокровно вбив шістьох людей, спочатку посварився із сусідом та вистрілив у нього з травматичного пістолета. Раніше повідомлялося, що 12-річний хлопчик під час теракту втратив батька і матір, згодом з'явилася інформація, що загинула рідна сестра матері.

Генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України. Рішення про відставку було ухвалено після скандалу з патрульними поліцейськими, які прибули на місце теракту в Києві, але втекли після пострілів.

Читайте також

Уроки самозахисту: цивільні опановують зброю під керівництвом військових
Дозвіл на зброю? Глава МВС розказав, які зміни готує влада після теракту в Києві
21 квiтня, 12:52
Столичні поліцейські на місці здійснення теракту 18 квітня 2026 року
Теракт у Києві: адвокат назвав причину нерішучості поліцейських
20 квiтня, 15:19
Ігор Савченко загинув 18 квітня під час теракту у Києві
Під час теракту в Києві загинув музикант Ігор Савченко
20 квiтня, 11:03
Місце стрілянини у Києві, Голосіївський район
Стрілянина у Києві: експерт з безпеки пояснив, як діяти під час подібних нападів
19 квiтня, 16:52
Серед поранених стрілком у Голосіївському районі столиці – восьмеро осіб досі лишаються у лікарнях
Теракт у столиці. Влада спростувала інформацію про смерть мами 12-річного хлопця
19 квiтня, 13:31
Серед восьми госпіталізованих постраждалих – одна дитина
Стрілянина в Києві. Кличко описав стан поранених
19 квiтня, 12:48
Під час учорашнього теракту в столиці зафіксовано на відео бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника
Теракт у столиці. Глава МВС відреагував на повідомлення про халатність поліцейських
19 квiтня, 09:15
Правоохоронці зірвали теракт на етапі підготовки та затримали виконавця
У Києві правоохоронці зірвали замах на одного з керівників Федерації роботодавців
8 квiтня, 12:11
Французька поліція затримала ще двох фігурантів у справі нападу на банк у Парижі
Спроба теракту в Парижі: затримано ще двох підозрюваних
30 березня, 00:50

Соціум

У США претенденти на грін-карту стикнуться з новою перевіркою поглядів на Ізраїль
У США претенденти на грін-карту стикнуться з новою перевіркою поглядів на Ізраїль
В Колумбії внаслідок теракту вибухнув автобус: є загиблі
В Колумбії внаслідок теракту вибухнув автобус: є загиблі
У США у лікарні сталася стрілянина
У США у лікарні сталася стрілянина
У Росії уражено Ярославський НПЗ
У Росії уражено Ярославський НПЗ
Безпілотники атакували окупований Крим
Безпілотники атакували окупований Крим
Армія США провела навчання за зразком української операції «Павутина»
Армія США провела навчання за зразком української операції «Павутина»

Новини

«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
Вчора, 19:57
Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції
Вчора, 17:58
Грав у Росії та НБА. Що відомо про нового героя «Холостяка» Кравцова
Вчора, 15:55
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026
Вчора, 05:59
Мале дербі Львова завершилося масовою бійкою футболістів
24 квiтня, 22:15
Збірна України отримала черговий варіант спаринг-партнера на літо
24 квiтня, 21:25

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
