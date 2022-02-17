Українець створив всюдихід, який здатен здолати болото (відео)

Майстер з Рівненщини виготовив позашляховик, який здатен пересуватися болотом

Українець представив унікальний снігоболотохід під назвою Triton. Автомобіль був розроблений і поставлений на хід лише за дев'ять місяців. Витрати на створення всюдиходу склали $15 тис. Це вартість нового недорого легкового автомобіля.

«Тритон» – штучний екземпляр, створений руками ентузіаста з Рівненщини Анатолія Павловича. Українець сконструював машину для їзди лісовими дорогами, болотами та снігами на базі радянського ГАЗ-66. Від «донора» всюдиходу дісталися кабіна та характерні кузовні панелі.

А ось мотор у «Тритона» – німецький, від Mercedes-Benz.

Майстер-самоучка неабияк почаклував над підвісками та іншими вузлами, а також не забув взути свого монстра у величезні «зубасті» шини. Щоправда, жодних подробиць про машину не повідомляється.

Наразі сертифікацію «Тритон» поки що не пройшов. Втім, якщо проектом зацікавляться потенційні покупці, всюдихід цілком може стати чимось більшим, ніж перспективною розробкою.

Triton – далеко не перший незвичний позашляховик, створений руками українців. Наприклад, на Харківщині старенький Mitsubishi вирішили перетворити на «танк». Що з цього вийшло, дивіться за цим посиланням.

Створюють всюдиходи і на базі старих «Запорожців». Один із найцікавіших екземплярів можна побачити за цим посиланням.

Інші українські ентузіасти перетворили стару бойову розвідувально-дозорну машину на всюдихідний лімузин. Побачити його можна за цим посиланням.