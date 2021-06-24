Українські прикордонники вилучили в іноземця ретроавтомобіль (фото)

35-річний іноземець обрав «Волгу» об'єктом колекціонування, але не подбав про перевірку і оформлення документів

Ретрофан не зміг виїхати до Польщі на автомобілі радянського автопрому української реєстрації

Прикордонники Львівського загону затримали в пункті пропуску Шегині громадянина Польщі, який мав намір вивезти з України ретроавтомобіль ГАЗ-21. Про це повідомляє Держприкордонслужба у четвер, 24 червня.

«35-річний іноземець обрав «Волгу» об'єктом колекціонування, але не подбав про перевірку і оформлення документів, необхідних для перетину кордону машиною. В результаті ретрофан не зміг виїхати до Польщі на автомобілі радянського автопрому української реєстрації, який зійшов з конвеєра в 1961 році», – йдеться в повідомленні.

Також прикордонники виявили відсутність ідентифікаційного номера кузова популярного в минулому столітті автомобіля.

За даним фактом прикордонники повідомили поліцейських і направили повідомлення за фактом виявлення ознак кримінального злочину, передбаченого статтею про знищення, підробку або заміну номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу (ст.290 КК України).

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