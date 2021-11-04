Україну захоплює турецький автопром. Першою жертвою стали виробники автобусів

У жовтні турецькі виробники зайняли 60% ринку автобусів в Україні. А найпопулярнішою маркою місяця став Karsan

Турецький автопром почав активну експансію на ринок України. Фактично минулого місяця турки захопили український ринок автобусів. За даними видання Auto-Consulting, у жовтні частка турецьких виробників склала 60%.

А лідером вітчизняного ринку автобусів став турецький Karsan. Виробник буквально увірвався на український ринок завдяки масштабній закупівлі Харкова.

Проте, плани турецьких компаній свідчать про те, що це лише початок. Турки планують в Україні не лише продавати, але й виробляти автобуси. Цього року з’явилася інформація одразу про декілька нових виробництв.

Про виробництво турецьких автобусів в Україні заговорили ще навесні 2021 року. Ішлося про автобуси вже згадоної Karsan.

Також турки почали цікавитися виробництвом в Україні автобусів на електричній тязі. Жвавий інтерес до українського ринку проявляє Otokoc, яка вже має українське представництво – «Отокоч Україна».

Детально про плани турків в Україні «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Ще одна загроза для вітчизняних виробників – китайці. Представники Піднебесної хочуть збирати в Україні автобуси. Причому вони будуть на електричній тязі.

Поки що йдеться про одну модель – 12-метровий електричний автобус з невимовною назвою Granton GTZ6129BEVR.

Представники виробника запевняють, що електробус уже пройшов сертифікацію в Європі. А в Україні перший екземпляр з’явиться у грудні 2021 року.

Детально про китайські електричні автобуси ми розповідали у матеріалі за цим посиланням.