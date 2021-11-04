  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Україну захоплює турецький автопром. Першою жертвою стали виробники автобусів

    Турецький автобус Karsan на вулицях Харкова - Україну захоплює турецький автопром. Першою жертвою стали виробники автобусів
    Турецький автобус Karsan на вулицях Харкова
    фото: Костянтин Макров

    У жовтні турецькі виробники зайняли 60% ринку автобусів в Україні. А найпопулярнішою маркою місяця став Karsan

    Турецький автопром почав активну експансію на ринок України. Фактично минулого місяця турки захопили український ринок автобусів. За даними видання Auto-Consulting, у жовтні частка турецьких виробників склала 60%.

    А лідером вітчизняного ринку автобусів став турецький Karsan. Виробник буквально увірвався на український ринок завдяки масштабній закупівлі Харкова.

    Проте, плани турецьких компаній свідчать про те, що це лише початок. Турки планують в Україні не лише продавати, але й виробляти автобуси. Цього року з’явилася інформація одразу про декілька нових виробництв.

    Про виробництво турецьких автобусів в Україні заговорили ще навесні 2021 року. Ішлося про автобуси вже згадоної Karsan.

    Також турки почали цікавитися виробництвом в Україні автобусів на електричній тязі. Жвавий інтерес до українського ринку проявляє Otokoc, яка вже має українське представництво – «Отокоч Україна».

    Детально про плани турків в Україні «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

    Ще одна загроза для вітчизняних виробників – китайці. Представники Піднебесної хочуть збирати в Україні автобуси. Причому вони будуть на електричній тязі.

    Поки що йдеться про одну модель – 12-метровий електричний автобус з невимовною назвою Granton GTZ6129BEVR.

    Представники виробника запевняють, що електробус уже пройшов сертифікацію в Європі. А в Україні перший екземпляр з’явиться у грудні 2021 року.

    Детально про китайські електричні автобуси ми розповідали у матеріалі за цим посиланням.

    Читайте також:

    Теги: автопром Karsan
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україну захоплює турецький автопром. Першою жертвою стали виробники автобусів