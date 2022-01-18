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    В Україні дебютує нове покоління бестселера Nissan. Оголошено ціни (фото)

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    Новий Nissan Qashqai дістався до України - В Україні дебютує нове покоління бестселера Nissan. Оголошено ціни (фото)
    Новий Nissan Qashqai дістався до України
    фото з відкритих джерел

    Популярний японський кросовер Nissan Qashqai змінив покоління та дістався до України

    На українському ринку стартували продажі нового покоління Nissan Qashqai – найпопулярнішої моделі японського виробника у нашій країні. Також це один з найпопулярніших кросоверів серед українців.

    Ціни та оснащення

    Ціни стартуватимуть з 700 тис. грн за найпростішу комплектацію – Visia. За топову комплектацію – Tekna+ – японці проситимуть більша мільйона гривень.

    До базового оснащення кросовера в українській версії увійдуть такі «розумні» системи:

    • попередження про загрозу фронтального зіткнення;
    • екстремальне гальмування з можливістю розпізнавання пішоходів;
    • контроль рядності руху;
    • контроль смуги руху;
    • контроль «сліпих» зон;
    • контроль втоми водія;
    • попередження про перехресний рух ззаду.

    У початковому виконанні Visia паркетник додатково оснащуватиметься:

    • LED-фарами;
    • 7-дюймовим цифровим дисплеєм на панелі приладів;
    • інтелектуальним круїз-контролем;
    • пакетом систем активної безпеки, про які ми вже згадували.

    Комплектація Acenta оцінена в 770 тис. грн через помітно багатше обладнання, до якого входять:

    • 17-дюймові легкосплавні диски;
    • двозонний клімат-контроль;
    • система безключового доступу;
    • 8-дюймовий дисплей;
    • камера заднього виду.

    Середня версія N-Connecta – від 895,5 тис. грн. – відрізняється:

    • 18-дюймовими колесами алмазного різання;
    • передніми та задніми датчиками паркування;
    • системою кругового огляду;
    • фоновою ілюмінацією.

    За першу з топових версій Tekna просять 964,4 тис. грн. Вона може похвалитися:

    • адаптивним дальнім світлом;
    • сидіннями зі вставками з екошкіри;
    • панорамним скляним дахом;
    • проєкційним дисплеєм діагоналлю 10,8 дюйма.

    Флагманське виконання Tekna+ має і флагманську ціну – 1,1 млн грн. Головні цінності «плюсу»:

    • 19-дюймові легкосплавні диски;
    • сидіння зі шкіри преміум-якості (передні – з трьома режимами масажу);
    • аудіосистема Bose Audio System класу hi-end.

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    В Україні дебютує нове покоління бестселера Nissan. Оголошено ціни (фото)
    В Україні дебютує нове покоління бестселера Nissan. Оголошено ціни (фото)
    В Україні дебютує нове покоління бестселера Nissan. Оголошено ціни (фото)
    В Україні дебютує нове покоління бестселера Nissan. Оголошено ціни (фото)
    В Україні дебютує нове покоління бестселера Nissan. Оголошено ціни (фото)
    В Україні дебютує нове покоління бестселера Nissan. Оголошено ціни (фото)
    В Україні дебютує нове покоління бестселера Nissan. Оголошено ціни (фото)
    В Україні дебютує нове покоління бестселера Nissan. Оголошено ціни (фото)
    В Україні дебютує нове покоління бестселера Nissan. Оголошено ціни (фото)
    В Україні дебютує нове покоління бестселера Nissan. Оголошено ціни (фото)
    В Україні дебютує нове покоління бестселера Nissan. Оголошено ціни (фото)
    В Україні дебютує нове покоління бестселера Nissan. Оголошено ціни (фото)

    Технічні характеристики

    Мотор буде всього один – бензиновий об’ємом 1,3 літра. Його потужність залежатиме від трансмісії:

    • із шестиступінчастою «механікою» пропонуватимуть агрегат на 130 кінських сил;
    • більш потужну версію – на 150 «коней» – пропонуватимуть з варіатором.

    Доступний також повний привод. Але його можна замовити лише у версії з більш потужним мотором.

    Повний привод має декілька режимів:

    • Normal;
    • Eco;
    • Sport;
    • Snow;
    • Off-Road.

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    Теги: кросовери Nissan Qashqai Nissan
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    В Україні дебютує нове покоління бестселера Nissan. Оголошено ціни (фото)