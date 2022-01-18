В Україні дебютує нове покоління бестселера Nissan. Оголошено ціни (фото)
Популярний японський кросовер Nissan Qashqai змінив покоління та дістався до України
На українському ринку стартували продажі нового покоління Nissan Qashqai – найпопулярнішої моделі японського виробника у нашій країні. Також це один з найпопулярніших кросоверів серед українців.
Ціни та оснащення
Ціни стартуватимуть з 700 тис. грн за найпростішу комплектацію – Visia. За топову комплектацію – Tekna+ – японці проситимуть більша мільйона гривень.
До базового оснащення кросовера в українській версії увійдуть такі «розумні» системи:
- попередження про загрозу фронтального зіткнення;
- екстремальне гальмування з можливістю розпізнавання пішоходів;
- контроль рядності руху;
- контроль смуги руху;
- контроль «сліпих» зон;
- контроль втоми водія;
- попередження про перехресний рух ззаду.
У початковому виконанні Visia паркетник додатково оснащуватиметься:
- LED-фарами;
- 7-дюймовим цифровим дисплеєм на панелі приладів;
- інтелектуальним круїз-контролем;
- пакетом систем активної безпеки, про які ми вже згадували.
Комплектація Acenta оцінена в 770 тис. грн через помітно багатше обладнання, до якого входять:
- 17-дюймові легкосплавні диски;
- двозонний клімат-контроль;
- система безключового доступу;
- 8-дюймовий дисплей;
- камера заднього виду.
Середня версія N-Connecta – від 895,5 тис. грн. – відрізняється:
- 18-дюймовими колесами алмазного різання;
- передніми та задніми датчиками паркування;
- системою кругового огляду;
- фоновою ілюмінацією.
За першу з топових версій Tekna просять 964,4 тис. грн. Вона може похвалитися:
- адаптивним дальнім світлом;
- сидіннями зі вставками з екошкіри;
- панорамним скляним дахом;
- проєкційним дисплеєм діагоналлю 10,8 дюйма.
Флагманське виконання Tekna+ має і флагманську ціну – 1,1 млн грн. Головні цінності «плюсу»:
- 19-дюймові легкосплавні диски;
- сидіння зі шкіри преміум-якості (передні – з трьома режимами масажу);
- аудіосистема Bose Audio System класу hi-end.
Технічні характеристики
Мотор буде всього один – бензиновий об’ємом 1,3 літра. Його потужність залежатиме від трансмісії:
- із шестиступінчастою «механікою» пропонуватимуть агрегат на 130 кінських сил;
- більш потужну версію – на 150 «коней» – пропонуватимуть з варіатором.
Доступний також повний привод. Але його можна замовити лише у версії з більш потужним мотором.
Повний привод має декілька режимів:
- Normal;
- Eco;
- Sport;
- Snow;
- Off-Road.
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