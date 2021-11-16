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    В Україні дебютує «пригодницька» версія популярного кросовера (фото)

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    В Україні дебютує Toyota RAV4 Adventure - В Україні дебютує «пригодницька» версія популярного кросовера (фото)
    В Україні дебютує Toyota RAV4 Adventure
    фото: Toyota

    Toyota привезе в Україну нову версію свого найпопулярнішого кросовера – RAV4

    В Україні з’явиться нова версія Toyota RAV4 – найпопулярнішого кросовера японської марки. Про це «Главкому» повідомили у місцевому офісі Toyota.

    У першому кварталі 2022 року до України дістанеться RAV4 Adventure. Це версія кросовера, яка має «пригодницьку» стилістику у дусі справжнього позашляховика.

    Судячи з оснащення, це буде одна з найдорожчих версій кросовера. Про це, перш за все, свідчить силова установка – RAV4 Adventure оснащено трьома моторами: бензиновим об’ємом 2,5 літра та двома електричними. Один з електромоторів встановлено на задній осі – він відповідає за привод на задні колеса.

    Відрізнити від звичайного RAV4 версію Adventure можна, перш за все, за кольором кузову: основний темно-зелений колір поєднано з сірим, у який пофарбовано дах, передні стійки та задній спойлер. Такого забарвлення немає жодна інша версія RAV4.

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    В Україні дебютує «пригодницька» версія популярного кросовера (фото)
    В Україні дебютує «пригодницька» версія популярного кросовера (фото)
    В Україні дебютує «пригодницька» версія популярного кросовера (фото)
    В Україні дебютує «пригодницька» версія популярного кросовера (фото)

    Також кросовер отримав нову, повністю чорну, решітку радіатора. Емблему розтошували теж інакше – вона знаходиться на подвійних горизонтальних смугах.

    Доповнює образ позашляховика темна окантовка передніх протитуманних фар. Як і головна оптика, вони повністю світлодіодні.

    Крім того, образ автомобіля доповнений новими 19-дюймовими колісними дисками з матово-сірим оздобленням та розширеними арками.

    Салон кросовера виконаний з чорної екошкіри з контрастним помаранчевим простроченням. Спеціально для інтер’єру моделі спеціалісти розробили нове світлодіодне освітлення.

    Toyota RAV4 – один з найпопулярніших автомобілів в Україні. Переконатися в цьому можна, подивившись топ-10 вітчизняних бестселерів.

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    Теги: кросовери Toyota RAV4 Toyota
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    В Україні дебютує «пригодницька» версія популярного кросовера (фото)