В Україні дорожчають нові автомобілі. Експерти дали невтішний прогноз

Вже цієї осені в Україні почнуть дорожчати нові автомобілі. За прогнозами експертів, це триватимете тривалий час

В Україні нові автомобілі найближчим часом постійно дорожчатимуть. Ціни зростатимуть, щонайменше, до наступного року. Причина – дефіцит нових машин через проблеми з комплектуючими. Про це повідомляє сайт Auto-Consulting з посиланням на учасників ринку.

Дефіцит нових автомобілів вже вдарив по Україні. Наприкінці вересня генеральний директор лізингової компанії OTP Leasing Андрій Павлушин повідомив, що у країні важко знайти вільну машину. Склади дилерів майже порожні.

«…шукали клієнту просто недорогий седан: Skoda, Toyota чи Nissan. Знайшли аж дві вільні машини на весь Київ. Пишуть, що дефіцит може тривати роками і машини дорожчають. Якщо зібралися продати стару машину: не поспішайте скидати ціну», – написав Павлушин у себе в Facebook 26 вересня.

Раніше «Главком» також повідомляв про те, що в Україні вже дуже важко знайти популярні моделі. Так, наприклад, є проблеми з тим, щоб купити такі автомобілі як Renault Duster, Suzuki Vitar, Skoda Octavia та Toyota RAV4.

Більшість виробників припинила приймати замовлення нових машин у виробництво. І нові поставки очікують не раніше початку 2022 року. Цього ж року дилери прогнозують лише невеликі поставки зі старих запасів. Але за ці машини серед автосалонів іде справжня боротьба.

Проблема з поставками автомобілів до України пов’язана з глобальним дефіцитом комплектуючих. За підрахунками експертів, цього року світові автомобільні виробники через проблеми з виробництвом втратять більше $200 млрд.

Для України ж це означає, що цього та наступного року будуть проблеми з купівлею нових автомобілів. До того ж, як нові, так і старі машини будуть постійно дорожчати.