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    В Україні – рекордні продажі автомобілів. Названо найпопулярнішу модель серпня

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    Kia Spotage став найпопулярнішим автомобілів в Україні в серпні - В Україні – рекордні продажі автомобілів. Названо найпопулярнішу модель серпня
    Kia Spotage став найпопулярнішим автомобілів в Україні в серпні

    В серпні українці купили 8,5 тисяч нових автомобілів. Це рекордний показник за останні вісім років

    В Україні оживає попит на нові автомобілі. В серпні українці купили 8,5 тисяч машин з салону, повідомляє асоціація «Укравтопром». Це рекордний показник за останні вісім років. Тобто, після початку російської агресії настільки вдалого серпня у українських дилерів ще не було.

    В останній місяць літа найбільшім попитом користувалися автомобілі Renault. За серпень французам вдалося продати в Україні 1274 машини. Хоча порівняно з минулим роком продажі «Рено» на вітчизняному ринку впали на 4,5%

    Зберегла минулорічну позицію і Toyota. Хоча продажі японської марки зросли на 10% – до 1260 одиниць.

    На третій позиції – Кіа, яка вп’ятеро збільшила свій результат річної давнини. Автомобілі корейської марки обрали 840 покупців.

    Четвертий результат у Nissan – 446 авто і зростання продажів на 59%.

    Попит на автомобілі Skoda виріс на 49% до 438 авто. Цього з запасом вистачило на п’яте місце.

    За підсумками місяця, що минув, титул бестселера на українському ринку нових легкових автомобілів дістався автомобілю Kia Sportage. Цей компактний кросовер у серпні вибрали 603 автомобілісти.

    Всього з січня по серпень 2021 року українці придбали і поставили на облік 66,7 тисячі нових легкових автомобілів, що на 27% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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    Теги: Kia Sportage Renault Toyota Kia Skoda Nissan авторинок
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    В Україні – рекордні продажі автомобілів. Названо найпопулярнішу модель серпня