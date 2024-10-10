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В Україні з'явився новітній доступний електрокросовер Honda (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
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В Україні з'явився новітній доступний електрокросовер Honda (фото)
Honda e:NP2 – доступний 4,8-метровий електрокросовер
фото: auto.ria.com

Нова Honda e:NP2 – недорогий 4,8-метровий електрокросовер із рубаним дизайном

В Україну почали завозити електромобілі Honda e:NP2. Доступні електричні кросовери неофіційно імпортують із Китаю, адже саме там їх виробляють. Інформація про авто з’явилася на Auto.ria.

Запас ходу електрокара сягає 545 км
Запас ходу електрокара сягає 545 км
фото: auto.ria.com

Електрокросовер Honda e:NP2 – нова модель, яку презентували навесні на автошоу в Пекіні. На нашому ринку він коштує приблизно від 24 000 до 28 500 доларів.

У салоні встановлено великий тачскрін
У салоні встановлено великий тачскрін
фото: auto.ria.com

Нова Honda e:NP2 – 4,8-метровий електрокросовер із рубаним дизайном. У нього виражений «ніс», тоненькі фари, сховані ручки задніх дверей та нахилене на великий кут заднє скло.

У салоні встановлені вузький цифровий щиток приладів та великий тачскрін, також є проєкція на лобове скло. Доступний електромобіль Honda e:NP2 досить багато оснащений – є двозонний клімат-контроль, камери кругового огляду, електроприводи сидіння водія та дверей багажника, підігрів і вентиляція крісел, набір систем безпеки.

Електрокар досить багато оснащений
Електрокар досить багато оснащений
фото: auto.ria.com

Електрокросовер Honda e:NP2 оснащений 204-сильним мотором на передній осі та батареєю ємністю 68,4 кВт∙год. Максимальна швидкість обмежена на позначці 160 км/год, а запас ходу становить 545 км. Крім того, є функція двонаправленої зарядки, тобто можна живити від авто електроприлади.

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Джерело
Теги: кросовери Україна авторинок автомобіль Honda

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