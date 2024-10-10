В Україні з'явився новітній доступний електрокросовер Honda (фото)

Нова Honda e:NP2 – недорогий 4,8-метровий електрокросовер із рубаним дизайном

В Україну почали завозити електромобілі Honda e:NP2. Доступні електричні кросовери неофіційно імпортують із Китаю, адже саме там їх виробляють. Інформація про авто з’явилася на Auto.ria.

Запас ходу електрокара сягає 545 км фото: auto.ria.com

Електрокросовер Honda e:NP2 – нова модель, яку презентували навесні на автошоу в Пекіні. На нашому ринку він коштує приблизно від 24 000 до 28 500 доларів.

У салоні встановлено великий тачскрін фото: auto.ria.com

Нова Honda e:NP2 – 4,8-метровий електрокросовер із рубаним дизайном. У нього виражений «ніс», тоненькі фари, сховані ручки задніх дверей та нахилене на великий кут заднє скло.

У салоні встановлені вузький цифровий щиток приладів та великий тачскрін, також є проєкція на лобове скло. Доступний електромобіль Honda e:NP2 досить багато оснащений – є двозонний клімат-контроль, камери кругового огляду, електроприводи сидіння водія та дверей багажника, підігрів і вентиляція крісел, набір систем безпеки.

Електрокар досить багато оснащений фото: auto.ria.com

Електрокросовер Honda e:NP2 оснащений 204-сильним мотором на передній осі та батареєю ємністю 68,4 кВт∙год. Максимальна швидкість обмежена на позначці 160 км/год, а запас ходу становить 545 км. Крім того, є функція двонаправленої зарядки, тобто можна живити від авто електроприлади.