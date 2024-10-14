Які автомобілі обирають юридичні особи та приватні клієнти: рейтинг

Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу Toyota Rav-4

У вересні український автопарк поповнили 5,7 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 64% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 36% придбали юрособи. Про це повідомляє «Укравтопром».

Зазначається, що у порівнянні з вереснем 2023 року продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зменшились на 7%. Водночас продажі юрособам зросли на 15%.

Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

Toyota Rav-4 – 241 одиниць; Mazda CX5 – 145 од.; Hyundai Tucson – 115 од.; Zeekr 001 – 103 од.; Kia Sportage – 99 од.

У юридичних осіб найбільшим попитом користувались:

Renault Duster – 413 одиниць; Toyota Hilux – 140 од.; Skoda Octavia – 91 од.; Skoda Karoq – 87 од.; Skoda Kodiaq – 69 од.

Нагадаємо, упродовж вересня український автопарк поповнили майже 17 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду залишається Volkswagen Golf. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%.

Середній вік вживаних машин, що у вересні перейшли на українські номери, становить 9,2 року. Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 176 тис. уживаних легковиків, що на 19% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.

Як відомо, з 1 жовтня цього року в Україні запроваджено нову вимогу під час купівлі-продажу автомобілів, спрямовану на збільшення податкових надходжень до державного бюджету.