В Україні з'явився перший електромобіль Jeep: подробиці та ціни (фото)

Авто доступне в Україні не лише у 100-сильній гібридній версії, але й у 156-сильному електричному варіанті

Новий Jeep Avenger приїхав до України. Кросовер запропонують виключно в електрифікованих версіях. Його подробиці розкрили на офіційному сайті Jeep в Україні.

Avenger – найменший і найдешевший кросовер Jeep у сучасній лінійці. Авто сягає 4,08 м у довжину та вирізняється атлетичним дизайном з високим капотом, розширеними крилами та рельєфними боковинами.

Кросовер пропонують у гібридній та електричній версіях фото: Jeep

У салоні на передній панелі встановлено два 10,25-дюймових дисплеї. Об’єм багажника Jeep Avenger складає 380 л.

Кросовер Jeep Avenger в Україні пропонують не лише у 1,2-літровій 100-сильній модифікації з «м’якою» гібридною установкою (від 1 043 500 гривень), але й у 156-сильному електричному варіанті із запасом ходу 400 км (від 1 283 500 гривень). До речі, це перший електромобіль Jeep в історії.

Модель доступна у двох варіантах комплектації фото: Jeep

Новий Jeep Avenger доступний у двох варіантах комплектації. Базова версія Altitude отримала клімат-контроль, підігрів сидінь, парктронік адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, контролю смуги руху, розпізнавання знаків та втоми водія.

Jeep Avenger Summit додає безключовий доступ, парктронік, камеру, електропривод дверей багажника та контроль «сліпих» зон.