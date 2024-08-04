У Одесі зіткнулися автомобіль ДСНС та вантажівка, постраждала перехожа

Поліцейські встановлюють повні обставини події, після чого їй буде надана правова кваліфікація

Рятувальники їхали на виклик з увімкненою сиреною та проблисковими маячками

У Одесі зіткнулися продуктова вантажівка та автомобіль ДСНС. Автопригода сталася 4 липня на перехресті вулиць Троїцької та Рішельєвської. Постраждали водії обох транспортних засобів та жінка, яка стояла на узбіччі. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що зіткнення автівок сталося, коли рятувальники їхали на виклик з увімкненою сиреною та проблисковими маячками з боку вулиці Рішельєвської на червоне світло світлофора, а водій продуктової вантажівки – з боку вулиці Троїцької на зелене світло. Унаслідок зіткнення автівки відкинуло на узбіччя, де в той час перебувала перехожа.

До лікарні з різними тілесними ушкодженнями доставлені 28-річний водій пожежної машини, 40-річний водій вантажівки та 50-річна жінка. Їм надається медична допомога. Кермувальників перевірять на стан спʼяніння.

Поліцейські встановлюють повні обставини події, після чого їй буде надана правова кваліфікація.

Раніше у Хаджибейському районі Одеси під час руху маршрутки водієві стало зле та він врізався у припарковану вантажівку, внаслідок чого понад 10 людей отримали травми.

Нагадаємо, що 17 липня у Львівському районі зіткнулися маршрутний автобус та вантажівка. В аварії загинули четверо людей, ще семеро постраждали, зокрема чотирьохрічна дитина.

Крім того, у Молдові рейсовий автобус, який прямував із Кишинева до Києва, зіткнувся з автомобілем, унаслідок чого двоє людей загинули.

До слова, у Чернівцях, увечері 9 липня, сталася ДТП в результаті, якої постраждали 11 людей. Легковик влетів в евакуатор.