В уряді розповіли, електромобілі яких марок українці купують найчастіше
У 2021 році українці продовжують надавати перевагу електромобілям Nissan. Але зростає попит і на інші марки
Улюбленим електромобілем українців у 2021 році лишається Nissan Leaf. Про це свідчить статистика від Міністерства інфраструктури. Щоправда, в Україні купують переважно вживані «Ліфи» першого покоління. Проте зростають продажі і другого покоління, яке нещодавно отримало офіційну українську прописку.
Цікаво, що у світі статус «електричного бестселера» належить іншій моделі.
У цілому Nissan займає більшу частину українського ринку електромобілів.
На другому місці – Tesla, яка немає в Україні офіційного представництва. Попри це українці позитивно ставляться до електромобілів Ілона Маска. І, за великим рахунком, єдине, що стримує продажі Tesla в Україні, – це ціна. Електрокари американської компанії навіть на вторинному ринку коштують недешево.
Трійку лідерів замикає Chevrolet, яка теж не продає в Україні жодного електромобіля офіційно. Але американській марці вдається утримувати лідерські позиції завдяки вживаним Chevrolet Bolt, які фактично є альтернативою Nissan Leaf.
Отже, топ-10 популярних марок електромобілів в Україні має наступний вигляд (кількість зареєстрованих авто станом на 1 вересня 2021 року):
- Nissan – 14 357;
- Tesla – 4 652;
- Chevrolet – 1 594;
- Renault – 1 575;
- BMW – 1 225;
- Volkswagen – 1 041;
- Fiat – 973;
- Mercedes – 828;
- Hyundai – 709;
- Kia – 599.
Дані: Міністерство інфраструктури.
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