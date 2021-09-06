В уряді розповіли, електромобілі яких марок українці купують найчастіше

У 2021 році українці продовжують надавати перевагу електромобілям Nissan. Але зростає попит і на інші марки

Улюбленим електромобілем українців у 2021 році лишається Nissan Leaf. Про це свідчить статистика від Міністерства інфраструктури. Щоправда, в Україні купують переважно вживані «Ліфи» першого покоління. Проте зростають продажі і другого покоління, яке нещодавно отримало офіційну українську прописку.

Цікаво, що у світі статус «електричного бестселера» належить іншій моделі.

У цілому Nissan займає більшу частину українського ринку електромобілів.

На другому місці – Tesla, яка немає в Україні офіційного представництва. Попри це українці позитивно ставляться до електромобілів Ілона Маска. І, за великим рахунком, єдине, що стримує продажі Tesla в Україні, – це ціна. Електрокари американської компанії навіть на вторинному ринку коштують недешево.

Трійку лідерів замикає Chevrolet, яка теж не продає в Україні жодного електромобіля офіційно. Але американській марці вдається утримувати лідерські позиції завдяки вживаним Chevrolet Bolt, які фактично є альтернативою Nissan Leaf.

Отже, топ-10 популярних марок електромобілів в Україні має наступний вигляд (кількість зареєстрованих авто станом на 1 вересня 2021 року):

Nissan – 14 357; Tesla – 4 652; Chevrolet – 1 594; Renault – 1 575; BMW – 1 225; Volkswagen – 1 041; Fiat – 973; Mercedes – 828; Hyundai – 709; Kia – 599.

Дані: Міністерство інфраструктури.