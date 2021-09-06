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    В уряді розповіли, електромобілі яких марок українці купують найчастіше

    •  glavcom.ua
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    Попит на електромобілі в Україні зростає - В уряді розповіли, електромобілі яких марок українці купують найчастіше
    Попит на електромобілі в Україні зростає
    Фото: Glavcom.ua

    У 2021 році українці продовжують надавати перевагу електромобілям Nissan. Але зростає попит і на інші марки

    Улюбленим електромобілем українців у 2021 році лишається Nissan Leaf. Про це свідчить статистика від Міністерства інфраструктури. Щоправда, в Україні купують переважно вживані «Ліфи» першого покоління. Проте зростають продажі і другого покоління, яке нещодавно отримало офіційну українську прописку.

    Цікаво, що у світі статус «електричного бестселера» належить іншій моделі.

    У цілому Nissan займає більшу частину українського ринку електромобілів.

    На другому місці – Tesla, яка немає в Україні офіційного представництва. Попри це українці позитивно ставляться до електромобілів Ілона Маска. І, за великим рахунком, єдине, що стримує продажі Tesla в Україні, – це ціна. Електрокари американської компанії навіть на вторинному ринку коштують недешево.

    Трійку лідерів замикає Chevrolet, яка теж не продає в Україні жодного електромобіля офіційно. Але американській марці вдається утримувати лідерські позиції завдяки вживаним Chevrolet Bolt, які фактично є альтернативою Nissan Leaf.

    Отже, топ-10 популярних марок електромобілів в Україні має наступний вигляд (кількість зареєстрованих авто станом на 1 вересня 2021 року):

    1. Nissan – 14 357;
    2. Tesla – 4 652;
    3. Chevrolet – 1 594;
    4. Renault – 1 575;
    5. BMW – 1 225;
    6. Volkswagen – 1 041;
    7. Fiat – 973;
    8. Mercedes – 828;
    9. Hyundai – 709;
    10. Kia – 599.

    Дані: Міністерство інфраструктури.

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    Теги: Електромобілі Tesla Міністерство інфраструктури Mercedes Hyundai Volkswagen Renault Kia Nissan Nissan Leaf BMW Chevrolet Bolt
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    В уряді розповіли, електромобілі яких марок українці купують найчастіше