Найпопулярніший електромобіль в Україні суттєво подешевшав

В США, звідки левову частку вживаних електромобілів завозять в Україну, суттєво подешевшав Nissan Leaf

Настав час чекати здешевлення в Україні найпопулярнішого в наших краях електромобіля – Nissan Leaf. Справа в тому, що в автосалонах США ціни на цей автомобіль впали приблизно на $4 тисячі. А, як відомо, саме із Америки до українських берегів потрапляє левова частка вживаних «Ліфів».

Як повідомляє видання Motor1, в Штатах дилери встановили цінник Leaf 2022 модельного року в базовій комплектації на рівні $27,4 тисячі. Хоча раніше в базі електрокар коштував більше $30 тисяч.

Якщо ж враховувати пільги, новий Leaf в США взагалі можна купити менш ніж за $20 тисяч. Логічно припустити, що після такого дисконту модель має подешевшати і на вторинному ринку. А це означає, що українці, потенційно, зможуть дешевше купувати електромобілі і на американських аукціонах.

Цікаво, що цього року в Україні нарешті стартували і офіційні продажі Nissan Leaf. Стартова ціна новинки – приблизно 35,5 тисячі доларів. За ці гроші місцевий офіс Nissan пропонує електрокар з батареєю на 40 кіловат-годин. У місті за циклом WLTP запас ходу моделі складає 389 кілометрів.

Щоб зарядити батарею від звичайної розетки, знадобиться 21 година. Якщо ж використовувати зарядку на 50 кіловат, то на зарядку від 20% до 80% піде всього година.

Нещодавно американські експерти назвали Nissan Leaf – одним з найкращих електромобілів, який можна купити на вторинному ринку. Які ще моделі потрапили до рейтингу, дивіться за цим посиланням.