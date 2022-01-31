Водіям готують жорсткі правила на випадок аварій. Оприлюднено проєкт закону

Влада хоче змусити водіїв проходити обов’язковий тест на сп’яніння у разі аварії. А поліція може отримати нові повноваження

Водіїв хочуть зобов’язати, проходити обов’язкову перевірку на алкогольне або наркотичне сп'яніння у разі дорожньо-транспортної пригоди з постраждалими. Зараз такий огляд проводиться на розсуд поліції.

Також поліції надається право затримати підозрюваного у вживанні за кермом алкоголю або наркотиків для проходження ним обов'язкового медичного огляду. Відповідний проєкт закону вже зареєстровано у Верховній Раді.

Автори документу зазначають, що дорожні аварії – одна з головних загроз життю і здоров'ю українців. За 10 місяців 2021 року в Україні сталося 2,3 тис. аварій з постраждалими, в яких загинуло 2,6 тис. людей. При цьому особливу небезпеку становлять порушення ПДР або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Проєкт закону пропонує ввести таке нововведення: «.. у разі дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої травмовано одну або більше осіб, огляд осіб, які керують транспортними засобами, за участю яких сталася така подія, на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, проводиться обов'язково – незалежно від підстав вважати, що такі особи перебувають у зазначеному стані або під впливом зазначених препаратів».

Крім того, законопроектом вносяться зміни до закону «Про екстрену медичну допомогу», що дозволяє проводити такий огляд у відділеннях невідкладної медичної допомоги багатопрофільних лікарень.

Довічне позбавлення прав

Обов'язковий тест на сп'яніння - далеко не єдина ініціатива влади, яка стосується контролю дотримання правил дорожнього руху. Інший проєкт закону, який також вже знаходиться у парламенті, пропонує у деяких випадках забирати водійське посвідчення назавжди.

На думку авторів проєкту, необхідність прийняття закону «зумовлена непоодинокими випадками масштабних ДТП всією країною». Пропонується прописати у кодексі про адміністративні правопорушення можливість довічного позбавлення права керувати автомобілем «за систематичне порушення порядку користування цим правом».

У пояснювальній записці зазначається, що реалізація цього закону дозволить забезпечити дотримання вимог правил дорожнього руху та знизить смертність на дорогах України.

Інші важливі зміни для водіїв

Також у 2022 році в Україні має повернутися обов’язковий технічний огляд для всіх без виключення легковиків. Його проходитимуть власники автомобілів та автопричепів.

Детально про повернення обов'язкового технічного огляду ми розповідали у матеріалі за цим посиланням.

Ще одне нововведення – нові правила дорожнього руху. Вони набрали чинності 1 листопада 2021 року. Зміни стосуються розмітки та знаків дорожнього руху. Також документ регулює рух велосипедистів, зокрема, розширює поняття велосипедної доріжки та вводить позначення велосипедної смуги та проїзду.

Детально про всі зміни до ПДР «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.