Водіям загрожує довічне позбавлення прав. Оприлюднено проєкт закону

У водіїв хочуть забирати права назавжди за грубі порушення правил дорожнього руху

Депутатка пропонує забирати у водіїв права назавжди. Авторка документу пояснила, хто може лишитися без посвідчення

В Україні треба посилити відповідальність водіїв – так вважає авторка проєкту закону №6278 Юлія Світлична – позафракційна народна депутатка. Багатьом українцям вона відома тим, що очолювала Харківську обласну державну адміністрацію за часів президентства Петра Порошенка. Тоді «Главком» робив з нею велике інтерв’ю.

На думку Світличної, необхідність прийняття закону «зумовлена непоодинокими випадками масштабних ДТП всією країною».

Депутатка пропонує прописати у кодексі про адміністративні правопорушення можливість довічного позбавлення права керувати автомобілем «за систематичне порушення порядку користування цим правом».

У пояснювальній записці зазначається, що реалізація цього закону дозволить забезпечити дотримання вимог правил дорожнього руху та знизить смертність на дорогах України.

Тим часом в уряді вже почали боротися з порушниками правил дорожнього руху своїми методами. У них почали конфісковувати автомобілі.

Нововведення стосується тих водіїв, які не сплачують штрафів за «значне» перевищення швидкості. Поки що умовною «цифрою реагування» обрано перевищення швидкості у 150 км на годину.

Виконавча служба за наявності законних підстав буде ініціювати та проводити спільно з працівниками МВС вилучення за борги автомобілів таких «швидкісних» порушників.

Причиною такої радикальної позиції Мін’юсту у справах щодо боржників стали резонансні ДТП у Харкові, де, за попередніми даними Нацполіції, швидкість автомобілів порушників перевищувала позначку у 180 км на годину.

Першим конфіскованим автомобілем став люксовий Mercedes. А незабаром черга дійшла і до не менш дорогої спортивної Audi.

Також протягом найближчого року в Україні має повернутися обов’язковий технічний огляд для всіх без виключення легковиків. Його проходитимуть власники автомобілів та автопричепів.

Детально про повернення обов'язкового технічного огляду ми розповідали у матеріалі за цим посиланням.

Ще одне нововведення – нові правила дорожнього руху. Вони набрали чинності 1 листопада 2021 року. Зміни стосуються розмітки та знаків дорожнього руху. Також документ регулює рух велосипедистів, зокрема, розширює поняття велосипедної доріжки та вводить позначення велосипедної смуги та проїзду.

Детально про всі зміни до ПДР «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.