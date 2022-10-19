Volkswagen планує продати завод у РФ 

Німецький концерн хоче продати бізнес у країні-терористці

Німецький автовиробник Volkswagen шукає інвестора, який буде готовий викупити його російський завод у Калузі. Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«З кожним етапом ескалації ймовірність того, що ми зможемо виробляти там знову в найближчому майбутньому, знижується», – заявив один з топменеджерів компанії, який побажав залишитися неназваним.

За його словами, німецький концерн має недвозначне бажання повністю піти з Росії. Керівництво компанії дійшло висновку, що це єдиний вихід у ситуації, що склалася.

У європейській пресслужбі Volkswagen підтвердили, що розглядають різні варіанти майбутнього свого російського бізнесу, серед яких і продаж третім особам, але остаточного рішення поки що не ухвалено.

За неофіційними даними, на підприємство вже приїжджали делегації потенційних покупців із Казахстану та Австрії. Виробництво машин концерну в Нижньому Новгороді також згортається.

Раніше повідомлялося, що шведська компанія Volvo Group планує повністю або частково продати свій бізнес у Росії.

Також автоконцерн Hyundai Motor Company розглядає варіанти призупинення діяльності та продаж свого заводу в Росії.

Перед цим японський автоконцерн Toyota повідомив, що припиняє виробництво на заводі ТОВ «Тойота Мотор» у Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що американський нафтовий гігант Exxon Mobil повністю залишив Росію після того, як російський уряд в односторонньому порядку припинив свою участь у нафтогазовому проєкті «Сахалін-1».