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Volkswagen планує продати завод у РФ 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Volkswagen планує продати завод у РФ 
Концерн розпочав пошук покупців  
фото з відкритих джерел

Німецький концерн хоче продати бізнес у країні-терористці 

Німецький автовиробник Volkswagen шукає інвестора, який буде готовий викупити його російський завод у Калузі. Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung. 

«З кожним етапом ескалації ймовірність того, що ми зможемо виробляти там знову в найближчому майбутньому, знижується», – заявив один з топменеджерів компанії, який побажав залишитися неназваним. 

За його словами, німецький концерн має недвозначне бажання повністю піти з Росії. Керівництво компанії дійшло висновку, що це єдиний вихід у ситуації, що склалася.

У європейській пресслужбі Volkswagen підтвердили, що розглядають різні варіанти майбутнього свого російського бізнесу, серед яких і продаж третім особам, але остаточного рішення поки що не ухвалено.

За неофіційними даними, на підприємство вже приїжджали делегації потенційних покупців із Казахстану та Австрії. Виробництво машин концерну в Нижньому Новгороді також згортається.

Раніше повідомлялося, що шведська компанія Volvo Group планує повністю або частково продати свій бізнес у Росії. 

Також автоконцерн Hyundai Motor Company розглядає варіанти призупинення діяльності та продаж свого заводу в Росії.

Перед цим японський автоконцерн Toyota повідомив, що припиняє виробництво на заводі ТОВ «Тойота Мотор» у Санкт-Петербурзі. 

Нагадаємо, вчора стало відомо, що американський нафтовий гігант Exxon Mobil повністю залишив Росію після того, як російський уряд в односторонньому порядку припинив свою участь у нафтогазовому проєкті «Сахалін-1». 

Теги: Volvo бізнес завод

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