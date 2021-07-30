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    Volkswagen показав доступний кросовер. Модель може з’явитися і в Україні

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    Volkswagen Taigo - Volkswagen показав доступний кросовер. Модель може з’явитися і в Україні
    Volkswagen Taigo
    Фото: Volkswagen

    Німецький концерн Volkswagen представив нову модель – недорогий кросовер Taigo

    Volkswagen представив новий кросовер, який називається Taigo. Модель буде продаватися у країнах Європи. Отже новинка може з’явитися і в Україні. Черговий кросовер встане на конвеєр до кінця 2021 року.

    Taigo отримав мотори від нової Skoda Fabia, салон від Polo і купеподібний кузов. В Volkswagen заявляють, що це перше крос-купе в сегменті компактних і доступних SUV на європейському ринку. Очікується, що вартість новинки не перевищить 20 тисяч євро. Звісно, що за українськими мірками це не дуже бюджетно. Але для Volkswagen дійсно невисока.

    В гамму двигунів Taigo для європейського ринку увійдуть знайомі по інших моделях агрегати:

    • TSI (95 або 110 кінських сил);
    • 1.5 TSI (150 сил).

    На вибір запропонують три коробки передач - п'яти- або шестиступінчасті «механіки» і «робот». Привод – тільки передній.

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    Volkswagen показав доступний кросовер. Модель може з’явитися і в Україні
    Volkswagen показав доступний кросовер. Модель може з’явитися і в Україні
    Volkswagen показав доступний кросовер. Модель може з’явитися і в Україні
    Volkswagen показав доступний кросовер. Модель може з’явитися і в Україні
    Volkswagen показав доступний кросовер. Модель може з’явитися і в Україні
    Volkswagen показав доступний кросовер. Модель може з’явитися і в Україні
    Volkswagen показав доступний кросовер. Модель може з’явитися і в Україні
    Volkswagen показав доступний кросовер. Модель може з’явитися і в Україні

    Інтер'єр Taigo практично в точності скопійований з європейського Polo. Передбачені віртуальна панель приладів, розмір якої, в залежності від комплектації, варіюється від восьми до 10,25 дюйма.

    Мультимедійна система з сенсорним екраном діагоналлю від 6,5 до 9,2 дюйма, сенсорний блок управління клімат-контролем, а також «автопілот», який працює на швидкості до 210 кілометрів на годину.

    Крім того для Taigo за доплату можна замовити матричні фари.

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    Теги: кросовери Volkswagen
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    Volkswagen показав доступний кросовер. Модель може з’явитися і в Україні