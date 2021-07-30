Volkswagen показав доступний кросовер. Модель може з’явитися і в Україні

Німецький концерн Volkswagen представив нову модель – недорогий кросовер Taigo

Volkswagen представив новий кросовер, який називається Taigo. Модель буде продаватися у країнах Європи. Отже новинка може з’явитися і в Україні. Черговий кросовер встане на конвеєр до кінця 2021 року.

Taigo отримав мотори від нової Skoda Fabia, салон від Polo і купеподібний кузов. В Volkswagen заявляють, що це перше крос-купе в сегменті компактних і доступних SUV на європейському ринку. Очікується, що вартість новинки не перевищить 20 тисяч євро. Звісно, що за українськими мірками це не дуже бюджетно. Але для Volkswagen дійсно невисока.

В гамму двигунів Taigo для європейського ринку увійдуть знайомі по інших моделях агрегати:

TSI (95 або 110 кінських сил);

1.5 TSI (150 сил).

На вибір запропонують три коробки передач - п'яти- або шестиступінчасті «механіки» і «робот». Привод – тільки передній.

Інтер'єр Taigo практично в точності скопійований з європейського Polo. Передбачені віртуальна панель приладів, розмір якої, в залежності від комплектації, варіюється від восьми до 10,25 дюйма.

Мультимедійна система з сенсорним екраном діагоналлю від 6,5 до 9,2 дюйма, сенсорний блок управління клімат-контролем, а також «автопілот», який працює на швидкості до 210 кілометрів на годину.

Крім того для Taigo за доплату можна замовити матричні фари.