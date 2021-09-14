Як іноземцю отримати права водія в США? Журналістка поділилась своїм досвідом

На отримання водійського посвідчення у США журналістка витратила пів року

У США не визнають українські водійські посвідчення, тому потрібно складати іспит, щоб отримати право кермування автівкою. Про те, як це зробити іноземцю, розповіла на своїй сторінці у Facеbook журналістка Ольга Кошеленко.

«Автошкола не потрібна, туди можуть зобов‘язати сходити, якщо кілька разів завалить іспит і потрапити в категорію ненаучуваних. А так все можна вивчити самому – і скласти тест», – написала вона.

За її словами, все можна вивчити самому і скласти тест, але найскладніше – записатися на нього, бо через пандемію коронавірусу кількість місць у сервісному центрі обмежена, онлайн-черга на кілька місяців вперед.

Кошеленко зазначила, що у США відсутність української корупції повністю компенсована американською бюрократією.

«Щоразу, коли приїздиш у сервісний центр (у мене таких підходів було, здається, 6) треба: надати 2 підтвердження, що ти резидент штату (це може буть договір на оренду квартири і квитанція на комуналку), заповнити анкету з параметрами, які швидко не змінюються (адреса, зріст, вага, колір очей і чи хочеш бути донором органів), пройти тест на гостроту зору і – сфотографуватися. У сервісному центрі є 6 моїх фото. Щоразу це вноситься у базу, навіщо повторювати – питання без відповіді», – повідомила журналістка.

До водіння Ольгу Кошеленко допустили тільки з третього разу.

«Першого разу до водіння мене не допустили, бо в орендовану машину я була вписана другим водієм, переоформлюємося на першого, записуємося у нову чергу, через місяць – перескладаємо. Другого мене завалила мєрзка тьотка (до і після мене вона завалила ще двох за схемою «треба було зупинитися не перед знаком стоп, а після»). Це смішно і образливо, але сперечатися безглуздо. Третього разу я вже була «хані» і «світхард» і з забитою татухами інструкторкою, яка кашляла, як каторжна (хані, це алергія, не переживай), ми покаталися селом, побачили бобра, і я здала», – розповіла журналістка.

З її слів, на іспит треба їхати 2-3 години за кермом – чим віддаленіше від великих міст сервісний центр, тим реальніші шанси стати в чергу.

Кошеленко повідомила, що в неї «на все пішло пів року». Пластикові права мають прийти поштою.

Раніше у МВС розповіли, як можна обміняти водійське посвідчення, витративши на це всього 30 хвилин свого часу.

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