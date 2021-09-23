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    Які автомобілі є найкращими у 2021 році. Американці назвали найкрутіші новинки

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    Hyundai Ioniq 5 претендує на звання найкращого автомобіля Північної Америки - Які автомобілі є найкращими у 2021 році. Американці назвали найкрутіші новинки
    Hyundai Ioniq 5 претендує на звання найкращого автомобіля Північної Америки
    Фото: Hyundai

    В Америці визначилися з півфіналістами національного конкурсу «Північноамериканський автомобіль року 2021»

    Організатори премії «Північноамериканський автомобіль року» опублікували список з 23 претендентів на перемогу. До півфіналу потрапили моделі, які вже представлені на ринках США і Канади або з'являться до кінця 2021 року. Журі має вибрати кращий легковий автомобіль, кращий кросовер і кращий пікап.

    На звання найкращого легковика претендують наступні моделі:

    • Audi A3;
    • Cadillac CT5 у версії Blackwing;
    • Genesis G70;
    • Honda Civic;
    • Lucid Air;
    • Mercedes-Benz EQS;
    • Mercedes-Benz S-Class;
    • Volkswagen Golf.

    У категорії кросоверів та позашляховиків:

    • Ford Bronco;
    • Volkswagen ID.4;
    • Kia Carnival;
    • Genesis GV70;
    • Hyundai Ioniq 5;
    • Hyundai Tucson;
    • Jeep Grand Cherokee;
    • Grand Wagoneer;
    • Nissan Pathfinder.

    Пікапи представлені наступними претендентами:

    • GMC Hummer EV;
    • Rivian R1T;
    • Ford Maverick;
    • Hyundai Santa Cruz;
    • Nissan Frontier;
    • Toyota Tundra.

    На 18-21 жовтня заплановано великий тест-драйв для журі, в рамках якого журналісти протестують всіх номінантів. Фіналістів оголосять 17 листопада на автосалоні в Лос-Анджелесі. А переможців – у січні 2022 року.

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    Теги: США Hyundai Tucson Ford Bronco Hyundai Hummer EV Volkswagen Genesis Mercedes-Benz S-Class Hyundai Santa Cruz Toyota Kia Nissan Audi Honda Hyudai Ioniq 5 пікапи Rivian Lucid Air
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    Які автомобілі є найкращими у 2021 році. Американці назвали найкрутіші новинки