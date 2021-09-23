Які автомобілі є найкращими у 2021 році. Американці назвали найкрутіші новинки
В Америці визначилися з півфіналістами національного конкурсу «Північноамериканський автомобіль року 2021»
Організатори премії «Північноамериканський автомобіль року» опублікували список з 23 претендентів на перемогу. До півфіналу потрапили моделі, які вже представлені на ринках США і Канади або з'являться до кінця 2021 року. Журі має вибрати кращий легковий автомобіль, кращий кросовер і кращий пікап.
На звання найкращого легковика претендують наступні моделі:
- Audi A3;
- Cadillac CT5 у версії Blackwing;
- Genesis G70;
- Honda Civic;
- Lucid Air;
- Mercedes-Benz EQS;
- Mercedes-Benz S-Class;
- Volkswagen Golf.
У категорії кросоверів та позашляховиків:
- Ford Bronco;
- Volkswagen ID.4;
- Kia Carnival;
- Genesis GV70;
- Hyundai Ioniq 5;
- Hyundai Tucson;
- Jeep Grand Cherokee;
- Grand Wagoneer;
- Nissan Pathfinder.
Пікапи представлені наступними претендентами:
- GMC Hummer EV;
- Rivian R1T;
- Ford Maverick;
- Hyundai Santa Cruz;
- Nissan Frontier;
- Toyota Tundra.
На 18-21 жовтня заплановано великий тест-драйв для журі, в рамках якого журналісти протестують всіх номінантів. Фіналістів оголосять 17 листопада на автосалоні в Лос-Анджелесі. А переможців – у січні 2022 року.
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