Які автомобілі є найкращими у 2021 році. Американці назвали найкрутіші новинки

В Америці визначилися з півфіналістами національного конкурсу «Північноамериканський автомобіль року 2021»

Організатори премії «Північноамериканський автомобіль року» опублікували список з 23 претендентів на перемогу. До півфіналу потрапили моделі, які вже представлені на ринках США і Канади або з'являться до кінця 2021 року. Журі має вибрати кращий легковий автомобіль, кращий кросовер і кращий пікап.

На звання найкращого легковика претендують наступні моделі:

Audi A3;

Cadillac CT5 у версії Blackwing;

Genesis G70;

Honda Civic;

Lucid Air;

Mercedes-Benz EQS;

Mercedes-Benz S-Class;

Volkswagen Golf.

У категорії кросоверів та позашляховиків:

Ford Bronco;

Volkswagen ID.4;

Kia Carnival;

Genesis GV70;

Hyundai Ioniq 5;

Hyundai Tucson;

Jeep Grand Cherokee;

Grand Wagoneer;

Nissan Pathfinder.

Пікапи представлені наступними претендентами:

GMC Hummer EV;

Rivian R1T;

Ford Maverick;

Hyundai Santa Cruz;

Nissan Frontier;

Toyota Tundra.

На 18-21 жовтня заплановано великий тест-драйв для журі, в рамках якого журналісти протестують всіх номінантів. Фіналістів оголосять 17 листопада на автосалоні в Лос-Анджелесі. А переможців – у січні 2022 року.

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