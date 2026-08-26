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У Росії стався бум попиту на дизельні авто

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Росії стався бум попиту на дизельні авто
Кількість дизельних авто на дорогах РФ почала збільшуватися
фото: Reuters

Підвищений попит на дизельні автомобілі пов'язаний з «дисбалансом пропозиції» палива

Нестача бензину та довгі черги на заправках змусили росіян купувати автомобілі, що їздять на дизелі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Зазначається, що у Росії дизельні авто не надто популярні: на них припадає лише 6% автопарку, що налічує 47,7 млн машин. Це переважно продукція західних компаній, і після їхнього виходу з Росії на автомобілі з дизельним двигуном припадає менш як 2% продажів нових авто.

Однак у липні та першій половині серпня їхня частка зросла до 1,7% з 1,4% у першому півріччі. Генеральний директор аналітичного агентства «Автостат» Сергій Целіков відзначає зростання частки «дизеля» і в продажах автомобілів з пробігом: 6,3% порівняно з 5,9% у січні-червні.

Целіков пов’язує підвищений попит на дизельні автомобілі з «дисбалансом пропозиції» палива: на заправках знову спостерігається дефіцит бензину, особливо якісного, тоді як дизельне пальне «є практично скрізь».

Продажі дизельних автомобілів могли б зрости ще більше – попит на них, за оцінками учасників ринку, зріс у кілька разів. Однак він не підкріплений пропозицією, зазначає Целіков. У російських виробників майже немає дизельних моделей (всього 0,3% моделей), китайські постачальники поставляють до Росії з дизельним двигуном лише пікапи, а в рамках альтернативного імпорту ввозять переважно дорогі дизельні кросовери та позашляховики на кшталт BMW X5 і X7 або Toyota Prado.

Нагадаємо, станом на 21 серпня бензин закінчився на більшості заправок у Геленджику й Туапсе (Краснодарський край). Це лише один із проявів другої хвилі паливної кризи в Росії, яка цього тижня охопила Москву, Петербург і десятки інших регіонів.

Також дефіцит дизельного пального через українські удари по нафтопереробних заводах РФ та обмеження судноплавства в Азовському морі паралізували значну частину аграрного сектору Росії: перевізники зерна масово простоюють без роботи, а фермери на півдні країни не можуть знайти покупців на врожай.

До слова, Казахстанський нафтопереробний завод «Конденсат» перероблятиме російську нафту та відправлятиме 70% нафтопродуктів до РФ.

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Теги: автомобіль росія

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