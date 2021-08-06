В Україні випускатимуть автомобілі відомої німецької марки

На Запорізькому автомобільному заводі налагодять виробництво автомобілів під маркою Mercedes

В Україні випускатимуть автомобільну техніку під відомою німецькою маркою. Як повідомляє видання «Автоцентр» з посиланням на керівника Запорізького автомобільного заводу Володимира Шамілова, на ЗАЗі готується проєкт на базі техніки Mercedes. В Запоріжжі збиратимуть «Мерседеси» як для внутрішнього ринку, так і на експорт.

Ніяких подробиць про проєкт поки що немає. Скоріш за все, мова йде про невеликі буси, по типу Mercedes Sprinter зі спеціальним оснащенням в салоні під бізнес, або інші потреби.

Виробництво автомобілів Kia на ЗАЗі (Фото: «Автоцентр»)

Сьогодні на ЗАЗі збирають легкові автомобілі трьох брендів: «Лада», Renault та Kia. Всі ці автомобілі виробляються із російських комплектуючих. Про те, чому український завод почав фактично збирати російські автомобілі, «Главком» писав ще у 2019 році.

Нагадаємо, що ЗАЗ належить корпорації «Укравто», яка також є офіційним імпортером автомобілів Mercedes в Україні.