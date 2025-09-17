Головна Техно Девайси
Apple відключить від iCloud раніше популярні моделі iPhone

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Apple відключить від iCloud раніше популярні моделі iPhone
фото із відкритих джерел

Apple припинила підтримку iCloud на пристроях з iOS 10 та macOS Sierra

Компанія Apple оголосила про припинення підтримки своїх хмарних сервісів iCloud для пристроїв, які працюють під керуванням операційних систем iOS 10 та macOS Sierra. Згідно з оновленим документом підтримки Apple, ці версії ОС більше не відповідають мінімальним системним вимогам для доступу до iCloud. Як пише «Главком», про це повідомляє видання MacRumors.

Це означає, що ключові функції iCloud, такі як iCloud Keychain (Зв'язування ключів iCloud), iCloud Photos (Фото iCloud), резервне копіювання iCloud, Find My (Локатор) та iCloud Drive перестануть функціонувати на порушених пристроях. Для повноцінного доступу до всіх можливостей iCloud тепер потрібно як мінімум iOS 11 або macOS High Sierra.

Операційні системи iOS 10 та macOS Sierra були випущені дев'ять років тому – у вересні 2016 року. Ця зміна в першу чергу торкнеться власників застарілих мобільних пристроїв Apple, які не можуть оновитися до нових версій iOS. Зокрема, iPhone 5 (випущений у 2012 році), iPhone 5c (2013) та iPad четвертого покоління (2012) більше не зможуть отримати доступ до сервісів iCloud, оскільки iOS 10 була останньою доступною для них версією.

Нагаємо, нові обов'язкові тести на міцність, запроваджені в Європейському союзі, виявили один мінус флагманських iPhone 17. Незважаючи на покращення в батареї, смартфони Apple значно поступаються конкурентам у стійкості до падінь.

До слова, 9 вересня, компанія Apple представила новий iPhone 17. Новий iPhone 17 представлено у п'яти кольорах, є функція Always On Display. Яскравість 3000 ніт. Процесор A19. Автономність на восьми годин відео більше, ніж iPhone 16.

Що стосується користувачів Mac, macOS High Sierra була сумісна з усіма комп'ютерами, які підтримують macOS Sierra. Таким чином, втрата доступу до iCloud торкнеться лише тих Mac, які не були оновлені до останньої підтримуваної версії macOS.

