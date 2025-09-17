Apple відключить від iCloud раніше популярні моделі iPhone

Apple припинила підтримку iCloud на пристроях з iOS 10 та macOS Sierra

Компанія Apple оголосила про припинення підтримки своїх хмарних сервісів iCloud для пристроїв, які працюють під керуванням операційних систем iOS 10 та macOS Sierra. Згідно з оновленим документом підтримки Apple, ці версії ОС більше не відповідають мінімальним системним вимогам для доступу до iCloud. Як пише «Главком», про це повідомляє видання MacRumors.

Це означає, що ключові функції iCloud, такі як iCloud Keychain (Зв'язування ключів iCloud), iCloud Photos (Фото iCloud), резервне копіювання iCloud, Find My (Локатор) та iCloud Drive перестануть функціонувати на порушених пристроях. Для повноцінного доступу до всіх можливостей iCloud тепер потрібно як мінімум iOS 11 або macOS High Sierra.

Операційні системи iOS 10 та macOS Sierra були випущені дев'ять років тому – у вересні 2016 року. Ця зміна в першу чергу торкнеться власників застарілих мобільних пристроїв Apple, які не можуть оновитися до нових версій iOS. Зокрема, iPhone 5 (випущений у 2012 році), iPhone 5c (2013) та iPad четвертого покоління (2012) більше не зможуть отримати доступ до сервісів iCloud, оскільки iOS 10 була останньою доступною для них версією.

Що стосується користувачів Mac, macOS High Sierra була сумісна з усіма комп'ютерами, які підтримують macOS Sierra. Таким чином, втрата доступу до iCloud торкнеться лише тих Mac, які не були оновлені до останньої підтримуваної версії macOS.