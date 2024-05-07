Apple представила нові iPad Air і Pro

Новий iPad Air доступний у двох розмірах, включаючи 13-дюймову модель

Компанія Apple вперше за два роки оновила iPad Air

Компанія Apple під час онлайн-презентації Let Loose представила нові моделі своїх планшетів – iPad Air і iPad Pro. Про це стало відомо з трансляції Apple.

Компанія вперше за два роки оновила iPad Air, представивши дві моделі з діагоналлю 11 і 13 дюймів. Раніше Apple не випускала 13-дюймові планшети Air. Обидві моделі отримали чіп M2, який працює на 50% швидше, ніж попереднє покоління. Базова пам’ять для обох моделей становить 128 гігабайтів, максимальна – терабайт.

Новий iPad Air фото: Apple

Вартість 11-дюймової моделі Air починається від $599, 13-дюймової – від $799. Компанія приймає попередні замовлення з 7 травня, пристрої з’являться в продажу 15 травня.

Нові 11- і 13-дюймові iPad Pro отримали екран OLED (раніше використовувалися LCD-екрани). Товщина 13-дюймової моделі становить усього 5,1 міліметра – за заявою Apple, це найтонший пристрій в історії компанії. Товщина 11-дюймової моделі становить 5,3 мм.

Обидві моделі Pro отримали новітній процесор M4 (у попередньому поколінні використовувався чип M2). Крім того, Apple вперше представила матові Pro – з нанотекстурним покриттям.

Базова пам’ять для обох моделей Pro становить 256 гігабайтів, а ціни починаються від $999 за 11-дюймову модель і від $1299 за 13-дюймову.

Найдорожча 13-дюймову модель iPad Pro з модулем 5G і нанотекстурним покриттям коштує $2599, що можна порівняти з ціною ноутбука. Обидві моделі доступні для попереднього замовлення з 7 травня, а в магазинах з’являться наступного тижня.

Apple представила новий iPad Pro фото: Apple

В iPad Pro, як і в Air, фронтальна камера встановлена на довгій стороні екрана, що дає змогу здійснювати відеодзвінки при альбомному положенні пристрою.

Новий iPad Pro отримав оновлені аксесуари. У клавіатури Magic Keyboard з’явилася алюмінієва підставка для долонь і кілька функціональних клавіш.

Apple Pencil Pro тепер підтримує жести стиснення, пристрій отримав гіроскоп, що дає змогу художникам повертати пензель під час малювання. Крім того, місце розташування Pencil можна відстежувати за допомогою сервісу Find My.

Як повідомлялося, попри підвищення витрат на виробництво, Apple залишила незмінною ціну на iPhone 15. Однак у наступному році компанії доведеться переглянути прайс-лист, що може призвести до подорожчання смартфонів.

До слова, у першому кварталі цього року продажі смартфонів компанії Apple скоротилися на 9,6%. Натомість компанія Samsung повернула собі лідерство.