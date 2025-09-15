Google звинувачено у незаконній експлуатації журналістських матеріалів

Позов є першим випадком, коли великий американський видавець звернувся до суду проти Google

Компанія Penske Media, власник таких видань, як Rolling Stone, Billboard та Variety, подала до суду на Google у федеральному суді Вашингтона, округ Колумбія. Компанія стверджує, що зведення технологічного гіганта, що генеруються штучним інтелектом (ШІ), використовують журналістські матеріали без згоди і знижують трафік на її веб-сайтах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Позов є першим випадком, коли великий американський видавець звернувся до суду проти Google (що належить Alphabet) через ШІ-генеровані зведення, що з'являються у верхній частині результатів пошуку. Новинарі протягом кількох місяців заявляли, що нові функції Google, включаючи AI Overviews, відтягують трафік з їхніх сайтів, що призводить до скорочення доходів від реклами та підписки.

Penske Media, сімейний медіаконгломерат під керівництвом Джея Пенске, чий контент щомісяця приваблює 120 млн онлайн-відвідувачів, стверджує, що Google включає веб-сайти видавців у свої результати пошуку лише за умови використання їхніх статей у ШІ-зведеннях. Без такого важеля впливу, на думку Penske, Google довелося б платити видавцям за право перевидавати їх роботи або використовувати їх для навчання ШІ-систем. У позові зазначається, що Google здатний нав'язувати такі умови завдяки своєму домінуючому становищу ринку пошуку, посилаючись на торішнє рішення федерального суду у тому, що технологічний гігант займає майже 90% ринку пошуку США.

Penske Media підкреслила свою відповідальність за захист майбутнього та цілісності цифрових медіа, стверджуючи, що вони перебувають під загрозою через поточні дії Google. Компанія заявила, що близько 20% пошукових запитів Google, які посилаються на її сайти, тепер показують AI Overviews, і ця частка, як очікується, зростатиме. За її даними, партнерський дохід Penske Media впав більш ніж на третину від пікового значення до кінця 2024 через зниження пошукового трафіку.

Google, у свою чергу, стверджує, що AI Overviews роблять пошук кориснішим та стимулюють його використання, створюючи нові можливості для виявлення контенту. Компанія має намір захищатись від цих, на її думку, необґрунтованих претензій.

До слова, Албанія стала першою країною у світі, яка має віртуального міністра, створеного з пікселів і коду та керованого штучним інтелектом.

Раніше українська освітня екосистема «Мрія» отримала підтримку від Google.org у розмірі $1,5 млн на розвиток цифрової освіти в Україні. Проєкт став учасником програми Google.org Fellowship, а кошти будуть спрямовані на впровадження інструментів на основі штучного інтелекту.