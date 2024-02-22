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У Росії гучно: окупанти заявили про атаку ракети та БпЛА

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Росії гучно: окупанти заявили про атаку ракети та БпЛА
Уночі російська ППО нібито знищила безпілотник над територією Брянської області
фото ілюстративне

Росіяни заявили, що по об'єктах на території РФ було випущено зенітну ракету С-200

У ніч на 22 лютого дві російські області нібито атакували безпілотники та ракета. Працювала ППО. Про це пише Міноборони РФ.

«Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку безпілотним літальним апаратом та переобладнаною для ураження наземних цілей зенітною ракетою С-200 по об'єктах на території Російської Федерації», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська ППО нібито знищила безпілотник над територією Брянської області, а ракету – над територією Ростовської області.

Нагадаємо, у ніч на 20 лютого Росію атакували безпілотники. Зокрема, ППО нібито працювала на Брянщині. Про це повідомив губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз.

Як повідомлялося, зранку, 19 лютого, територію Брянської області атакували БпЛА. Російська влада заявила про два нібито збитих українських безпілотники.

До того ж, у ніч на 17 лютого деякі регіони Росії атакували безпілотники

До слова, у ніч проти 15 лютого у Курському районі РФ сталася сильна пожежа на нафтобазі. Згодом губернатор Курської області Роман Старовойт пояснив інцидент. Російський чиновник стверджує, що відбулася атака дрона в регіоні, внаслідок чого і сталася пожежа на нафтобазі. Вину за подію він традиційно покладає на Україну. 

Теги: окупанти Міноборони РФ безпілотник ракета влада

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