Євросоюз ухвалив рішення про єдиний роз'єм для гаджетів

Виробникам ноутбуків дадуть більше часу, щоб адаптуватися до нових вимог

Виробники гаджетів мають час до 2024 року, щоб адаптуватися до нових правил

Європарламент ухвалив рішення щодо того, щоб зробити USB-C стандартним зарядним роз'ємом для більшості електронних пристроїв. Про це повідомляє Engadget.

Закон набуде чинності восени 2024 року. Нове правило поширюється на мобільні телефони, планшети, електронні книги, цифрові камери, навушники й гарнітури, портативні ігрові приставки і портативні колонки. Водночас у виробників буде трохи більше часу, щоб адаптувати кабелі для ноутбуків – до 40 місяців після набуття чинності правила

Рішення щодо стандартного роз'єму для зарядних пристроїв було ухвалено, щоб зменшити кількість електронних відходів і незручності, пов'язані з несумісністю різних зарядних пристроїв. Завдяки новим правилам споживачам не знадобиться купувати новий кабель щоразу, коли у них з'являється новий гаджет.

Покупці також зможуть вибрати, чи хочуть вони придбати нове електронне обладнання із зарядним пристроєм чи без нього. Ці зобов'язання допоможуть використовувати зарядні пристрої повторно та заощадити до 250 млн євро на рік, вважають у ЄС.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що офіційні ритейлери Apple у Росії - re:Store і iPort – почали закривати магазини, перенаправляючи дефіцитну техніку в точки з вищим трафіком. Авторизовані дилери Apple, серед яких re:Store та iPort, закривають збиткові магазини, щоб перерозподілити дефіцитний товар у точках, що акумулюють найбільший прибуток.