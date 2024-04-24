Вища рада правосуддя внесла подання про звільнення судді Тандира

У ніч на 26 травня 2023 року голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці

Суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя

Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя (ВРП) ухвалила рішення звільнити з посади судді Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира, якого обвинувачують у смертельній ДТП у стані алкогольного сп'яніння, внаслідок чого загинув нацгвардієць. Про це повідомляє ВРП.

«24 квітня 2024 року Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення про притягнення судді Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади», – йдеться у повідомленні.

Таким чином суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя.

Фундація Dejure звернулася зі скаргою до ВРП, нагадавши, що ДТП, у якій загинув 23-річний нацгвардієць, сталася майже рік тому, а суддя до сьогодні так і не поніс покарання. «Наразі повного рішення ще немає, і хоча суддю притягнули за неетичну поведінку, невідомо, чи врахувала Вища рада правосуддя стан його алкогольного сп'яніння. Також важливо, що за Тандиром зберігається право на оскарження цього рішення. Тому уважно слідкуємо далі», — зазначається у дописі фундації.

Раніше Святошинський районний суд Києва продовжив термін дії запобіжного заходу судді, обвинуваченому у вчиненні напідпитку смертельної дорожньо-транспортної пригоди на одному з блокпостів столиці. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

У прокуратурі нагадали, що судді висунуто обвинувачення за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

Нагадаємо, у ніч на 26 травня 2023 року голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.

У загиблого Вадима Бондаренка залишилася дружина та троє дітей, а його батько та брат захищають країну на найгарячіших напрямках.

Повідомлялось, що суддя Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину – так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану сп’яніння в момент збиття нацгвардійця.

Згодом стало відомо, що Тандир відписав майно дружині і розлучився з нею. На думку адвоката родини загиблого, це може свідчити про те, що обвинувачений таким чином намагається уникнути виплати компенсації постраждалим.

Як виявилося, суддя Олексій Тандир досі отримує суддівські винагороди.