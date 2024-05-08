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Суд заочно заарештував колишнього голову Фонду держмайна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Суд заочно заарештував колишнього голову Фонду держмайна
Слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому очільнику Фонду держмайна
фото з відкритих джерел

Після затримання підозрюваного, який перебуває у міжнародному розшуку, та доставки його до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для колишнього глави Фонду державного майна України. Його заочно заарештували. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру у Telegram.
Слідчий суддя ВАКС у вівторок, 7 травня, підтримав позицію прокурора та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому очільнику Фонду держмайна.

«7 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому Голові Фонду державного майна України, який очолював злочинне угрупування, що протягом 2019 – 2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ «Одеський припортовий завод» та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» та легалізувало доходів, одержаних злочинним шляхом на суму понад 10 млрд грн», – йдеться у повідомленні.

Після затримання підозрюваного, який перебуває у міжнародному розшуку, та доставки його до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

У прокуратурі не вказують ім'я фігуранта. Проте за деталями справи відомо, що йдеться про Дмитра Сенниченка, якого підозрюю в організації злочинної схеми. Він оголошений у міжнародний розшук.

Нагадаємо, у березні 2023 НАБУ і САП викрили два епізоди діяльності злочинної організації. Перший стосувався корупції на «Одеському припортовому заводі» (ОПЗ). За даними слідства, Сенниченко на початку 2020 року домігся призначення «лояльних» членів до наглядової ради ОПЗ. Вони згодом погодили призначення учасника злочинної організації директором заводу. 

Раніше повідомлялося, що підозрюваний ексглава Фонду держмайна Сенниченко зареєстрував підприємство в Іспанії.

Теги: суд арешт Фонд державного майна Дмитро Сенниченко

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