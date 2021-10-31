  1. Головна
  2. Техно
  3. Девайси
рус
    Девайси

    Користувачі розкритикували новий ноутбук від Apple: «хто це спроєктував?»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У користувачів з'явилися питання до&nbsp;MacBook Pro - Користувачі розкритикували новий ноутбук від Apple: «хто це спроєктував?»
    У користувачів з'явилися питання до MacBook Pro
    Фото: Apple

    Виріз у верхній частині екрану MacBook Pro викликав хвилю критики з боку користувачів

    У жовтні Apple презентувала новий MacBook Pro – преміальний ноутбук компанії. А одразу його почали критикувати. А саме виріз у верхній частині екрану.

    Користувач Twitter Квінн Нельсон опублікував кілька відео, у яких показав неприємну особливість вирізу в його MacBook Pro. Річ у тім, що він перекриває собою частину інтерфейсу, не дозволяючи побачити під собою елементи меню. Операційна система просто ігнорує відсутність у цьому місці екрану.

    Єдиний спосіб бачити необхідні елементи верхнього меню – сортувати їх вручну із затиснутою клавішею cmd після кожного перезапуску MacBook. Крім того, виріз і стрічка меню навіть не збігаються по висоті, створюючи дисбаланс в інтерфейсі.

    «Хто це спроєктував?», – запитує автор у своєму Twitter.

    На презентації Apple стверджувала, що виріз не буде заважати роботі у жодних сценаріях, оскільки в macOS ця особливість вже передбачена і на її місці немає і не буде ніяких елементів системи. Очевидно, це не так.

    Компанія поки не прокоментувала цю проблему і не зрозуміло, коли буде її виправляти. Очевидно, що в одному з наступних оновлень розробники на програмному рівні змусять статус-бар враховувати виріз і посувати вправо елементи меню.

    Нещодавно в Україні стартували продажі нових смартфонів Apple – iPhone 13. Всі подробиці – за посиланням.

    Також нещодавно Apple представила оновлення операційної системи для iPhone та iPad. Серед нововведень – функція SharePlay, яка позиціонується як «абсолютно новий спосіб ділитися з усіма учасниками виклику FaceTime контентом з Apple TV, музики та інших підтримуваних додатків з App Store».

    За допомогою цієї опції користувачі, які беруть участь у виклику FaceTime, можуть спільно переглядати контент, слухати й читати, дивитися фото та відео, гортати вебсторінки та допомагати одне одному у виконанні завдань.

    Читайте також:

    Джерело: 24 канал

    Теги: Apple MacBook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Користувачі розкритикували новий ноутбук від Apple: «хто це спроєктував?»