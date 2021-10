Користувачі розкритикували новий ноутбук від Apple: «хто це спроєктував?»

У жовтні Apple презентувала новий MacBook Pro – преміальний ноутбук компанії. А одразу його почали критикувати. А саме виріз у верхній частині екрану.

Користувач Twitter Квінн Нельсон опублікував кілька відео, у яких показав неприємну особливість вирізу в його MacBook Pro. Річ у тім, що він перекриває собою частину інтерфейсу, не дозволяючи побачити під собою елементи меню. Операційна система просто ігнорує відсутність у цьому місці екрану.

Єдиний спосіб бачити необхідні елементи верхнього меню – сортувати їх вручну із затиснутою клавішею cmd після кожного перезапуску MacBook. Крім того, виріз і стрічка меню навіть не збігаються по висоті, створюючи дисбаланс в інтерфейсі.

WTF HAHAHAHA HOW IS THIS SHIPPABLE? WHAT IS THIS?! pic.twitter.com/epse3Cv3xF