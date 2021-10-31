Користувачі розкритикували новий ноутбук від Apple: «хто це спроєктував?»

Виріз у верхній частині екрану MacBook Pro викликав хвилю критики з боку користувачів

У жовтні Apple презентувала новий MacBook Pro – преміальний ноутбук компанії. А одразу його почали критикувати. А саме виріз у верхній частині екрану.

Користувач Twitter Квінн Нельсон опублікував кілька відео, у яких показав неприємну особливість вирізу в його MacBook Pro. Річ у тім, що він перекриває собою частину інтерфейсу, не дозволяючи побачити під собою елементи меню. Операційна система просто ігнорує відсутність у цьому місці екрану.

Єдиний спосіб бачити необхідні елементи верхнього меню – сортувати їх вручну із затиснутою клавішею cmd після кожного перезапуску MacBook. Крім того, виріз і стрічка меню навіть не збігаються по висоті, створюючи дисбаланс в інтерфейсі.

WTF HAHAHAHA HOW IS THIS SHIPPABLE? WHAT IS THIS?! pic.twitter.com/epse3Cv3xF — Quinn Nelson (@SnazzyQ) October 26, 2021

«Хто це спроєктував?», – запитує автор у своєму Twitter.

На презентації Apple стверджувала, що виріз не буде заважати роботі у жодних сценаріях, оскільки в macOS ця особливість вже передбачена і на її місці немає і не буде ніяких елементів системи. Очевидно, це не так.

Компанія поки не прокоментувала цю проблему і не зрозуміло, коли буде її виправляти. Очевидно, що в одному з наступних оновлень розробники на програмному рівні змусять статус-бар враховувати виріз і посувати вправо елементи меню.

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Також нещодавно Apple представила оновлення операційної системи для iPhone та iPad. Серед нововведень – функція SharePlay, яка позиціонується як «абсолютно новий спосіб ділитися з усіма учасниками виклику FaceTime контентом з Apple TV, музики та інших підтримуваних додатків з App Store».

За допомогою цієї опції користувачі, які беруть участь у виклику FaceTime, можуть спільно переглядати контент, слухати й читати, дивитися фото та відео, гортати вебсторінки та допомагати одне одному у виконанні завдань.

Джерело: 24 канал