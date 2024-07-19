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«Знакова подія». Військово-морські сили повідомили про збиття «Іскандера» над Одещиною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Знакова подія». Військово-морські сили повідомили про збиття «Іскандера» над Одещиною
Ввечері 18 липня окупанти запустили балістичну ракету по Одеській області
фото з відкритих джерел

Росіяни запускали «Іскандери» для ударів по портовій інфраструктурі України

Вчора, 18 липня на Одещині Сили оборони збили російську ракету «Іскандер». Про це повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

«Ракету оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер», що вчора атакувала Одеську область, було збито. Знакова подія», – заявив він.

За словами Плетенчука, кілька попередніх ракет окупантів били по портовій інфраструктурі України.

Нагадаємо, ввечері 18 липня в Одесі пролунав звук вибуху. У регіоні була оголошена повітряна тривога.

До слова, російські війська в ніч проти 10 липня атакували портову інфраструктуру Одеської області.

Раніше повідомлялося, що 4 липня, під час минулої атаки на цивільну портову інфраструктуру Одеського району, окупанти пошкодили портові споруди та адміністративно-побутові приміщення. В результаті атаки загинув цивільний чоловік.

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Теги: Одеса Одещина системи ППО ВМС російська ракета

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