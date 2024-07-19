«Знакова подія». Військово-морські сили повідомили про збиття «Іскандера» над Одещиною

Росіяни запускали «Іскандери» для ударів по портовій інфраструктурі України

Вчора, 18 липня на Одещині Сили оборони збили російську ракету «Іскандер». Про це повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

«Ракету оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер», що вчора атакувала Одеську область, було збито. Знакова подія», – заявив він.

За словами Плетенчука, кілька попередніх ракет окупантів били по портовій інфраструктурі України.

Нагадаємо, ввечері 18 липня в Одесі пролунав звук вибуху. У регіоні була оголошена повітряна тривога.

До слова, російські війська в ніч проти 10 липня атакували портову інфраструктуру Одеської області.

Раніше повідомлялося, що 4 липня, під час минулої атаки на цивільну портову інфраструктуру Одеського району, окупанти пошкодили портові споруди та адміністративно-побутові приміщення. В результаті атаки загинув цивільний чоловік.