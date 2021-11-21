Нідерландці показали екологічний смартфон. З чого його зроблено

Виробник з Нідерландів представив екологічний смартфон, придатний до ремонту

Нідерландська компанія Fairphone представила екологічний смартфон, придатний до ремонту. Головна особливість моделі 5G Fairphone 4 – модульна конструкція. Відтак, замінити запчастини та здійснити ремонт може будь-хто.

Усі деталі розраховані на тривалий термін служби. Однак у випадку несправності компанія пропонує запчастини із п'ятирічною гарантією. Крім того, програмне забезпечення також отримуватиме оновлення протягом п'яти років, тож телефон не застаріє.

У смартфоні використовуються максимально екологічні матеріали – золото, сертифіковане Fairtrade, перероблене олово, «безконфліктний та сумлінний» вольфрам. Акумулятор, камери, динаміки та порт USB можна видалити за допомогою звичайної викрутки.

Задня кришка, що виготовлена зі 100% переробленого пластику, також легко знімається.

Оскільки батарея не приклеєна, пристрій товщий за інші телефони. Однак розробники підкреслюють, що надали перевагу стійкості. 5G Fairphone 4 поставляється в коробці, що призначена для повторного використання – у ній старий смартфон можна відправити компанії для подальшої утилізації.

Характеристико смартфона: