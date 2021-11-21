Нідерландці показали екологічний смартфон. З чого його зроблено
Виробник з Нідерландів представив екологічний смартфон, придатний до ремонту
Нідерландська компанія Fairphone представила екологічний смартфон, придатний до ремонту. Головна особливість моделі 5G Fairphone 4 – модульна конструкція. Відтак, замінити запчастини та здійснити ремонт може будь-хто.
Усі деталі розраховані на тривалий термін служби. Однак у випадку несправності компанія пропонує запчастини із п'ятирічною гарантією. Крім того, програмне забезпечення також отримуватиме оновлення протягом п'яти років, тож телефон не застаріє.
У смартфоні використовуються максимально екологічні матеріали – золото, сертифіковане Fairtrade, перероблене олово, «безконфліктний та сумлінний» вольфрам. Акумулятор, камери, динаміки та порт USB можна видалити за допомогою звичайної викрутки.
Задня кришка, що виготовлена зі 100% переробленого пластику, також легко знімається.
Оскільки батарея не приклеєна, пристрій товщий за інші телефони. Однак розробники підкреслюють, що надали перевагу стійкості. 5G Fairphone 4 поставляється в коробці, що призначена для повторного використання – у ній старий смартфон можна відправити компанії для подальшої утилізації.
Характеристико смартфона:
- дисплей – 6,3 дюйма;
- вбудована пам’ять – 128/256 гігабайтів;
- операційна пам’ять – 8 гігабайтів;
- операційна система – Android 11;
- процесор – Qualcomm Snapdragon 750G;
- ємність батареї – 3,91 тис. міліампер-годин;
- потужність зарядки – 30 Вт.
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