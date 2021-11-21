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    Нідерландці показали екологічний смартфон. З чого його зроблено

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    Екологічний смартфон&nbsp;5G Fairphone 4 - Нідерландці показали екологічний смартфон. З чого його зроблено
    Екологічний смартфон 5G Fairphone 4
    фото з відкритих джерел

    Виробник з Нідерландів представив екологічний смартфон, придатний до ремонту

    Нідерландська компанія Fairphone представила екологічний смартфон, придатний до ремонту. Головна особливість моделі 5G Fairphone 4 – модульна конструкція. Відтак, замінити запчастини та здійснити ремонт може будь-хто.

    Усі деталі розраховані на тривалий термін служби. Однак у випадку несправності компанія пропонує запчастини із п'ятирічною гарантією. Крім того, програмне забезпечення також отримуватиме оновлення протягом п'яти років, тож телефон не застаріє.

    У смартфоні використовуються максимально екологічні матеріали – золото, сертифіковане Fairtrade, перероблене олово, «безконфліктний та сумлінний» вольфрам. Акумулятор, камери, динаміки та порт USB можна видалити за допомогою звичайної викрутки.

    Задня кришка, що виготовлена зі 100% переробленого пластику, також легко знімається.

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    Нідерландці показали екологічний смартфон. З чого його зроблено
    Нідерландці показали екологічний смартфон. З чого його зроблено
    Нідерландці показали екологічний смартфон. З чого його зроблено
    Нідерландці показали екологічний смартфон. З чого його зроблено
    Нідерландці показали екологічний смартфон. З чого його зроблено

    Оскільки батарея не приклеєна, пристрій товщий за інші телефони. Однак розробники підкреслюють, що надали перевагу стійкості. 5G Fairphone 4 поставляється в коробці, що призначена для повторного використання – у ній старий смартфон можна відправити компанії для подальшої утилізації.

    Характеристико смартфона:

    • дисплей – 6,3 дюйма;
    • вбудована пам’ять – 128/256 гігабайтів;
    • операційна пам’ять – 8 гігабайтів;
    • операційна система – Android 11;
    • процесор – Qualcomm Snapdragon 750G;
    • ємність батареї – 3,91 тис. міліампер-годин;
    • потужність зарядки – 30 Вт.

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    Теги: смартфон
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    Нідерландці показали екологічний смартфон. З чого його зроблено