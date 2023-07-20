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Південна Корея створила балістичну ракету, яка вражатиме ціль за 3 тис. км

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Південна Корея створила балістичну ракету, яка вражатиме ціль за 3 тис. км
Нова ракета оснащена технологією холодного старту
фото: міністерство національної оборони Південної Кореї

Hyunmoo-V призначена для знищення бункерів, ракетно-ядерних баз та інших об'єктів, що розташовані на глибині до 100 метрів під землею

У Південній Кореї завершилася розробка нової балістичної ракети Hyunmoo-V . Як повідомляє Naval News із посиланням на офіційні джерела, новим боєприпасом планується озброїти, зокрема, перспективні так звані «кораблі-арсенали», які зараз створюються для південнокорейських ВМС. Про це пише Naval News.

Як пише ресурс, збройні сили Республіки Корея хочуть замовити 200 одиниць Hyunmoo-V. Також з'явилася інформація про те, що новою балістичною ракетою буде озброєно перспективний ударний корабель компанії Hanwha Ocean, розробка якого проходить у рамках програми Joint Strike Ship.

З кінця цього року Hanwha Aerospace планує запустити балістичні ракети у серійне виробництво. Очікується, що щороку випускатимуть 70 Hyunmoo-V. Передбачається, що до розпорядження командування Ракетних військ надійдуть ці боєприпаси, після чого розпочнеться інтеграція балістичних ракет до складу озброєння «кораблів-арсеналів».

Hyunmoo-V призначена для знищення бункерів, ракетно-ядерних баз та інших об'єктів, що розташовані на глибині до 100 метрів під землею. Балістична ракета середньої дальності з легкою бойовою частиною здатна вражати цілі на відстані понад 3000 км.

Маса боєголовки Hyunmoo-V оцінюється приблизно 8-9 тонн. Мінімальна дальність польоту становить 300 км. Боєголовка здатна руйнувати споруди на глибині понад 100 метрів від поверхні, швидкість ракети на фінальному відрізку траєкторії досягає 10 чисел Маха (12250 км/год).

Нагадаємо, атомний підводний човен США вперше за останні кілька десятків років прибув до Південної Кореї з метою продемонструвати зобов'язання Вашингтона щодо захисту цієї країни. 

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль піднявся на борт американського атомного підводного човна USS Kentucky на військово-морській базі в Пусані, надіславши рішуче попередження щодо ядерної та ракетної загрози країні від Північної Кореї.

«Розгортання USS Kentucky чітко демонструє прихильність Південної Кореї та і готовність Сполучених Штатів регулярно розгортати американські стратегічні засоби та стримуючи Північну Корею», – сказав Юн під час візиту до командування флоту Республіки Корея, штаб-квартира якого знаходиться на базі.

Представники обох країн взяли вчора участь в установчому засіданні ядерної консультативної групи (Nuclear Consultative Group, NCG) Південної Кореї та США.

Однією з особливостей  Hyunmoo-V,  пише Naval News, є технологія так званого холодного старту. Балістична ракета вилітає з пускової установки, і потім уже активується двигун.

Плани Південної Кореї щодо «кораблів-арсеналів» уперше були озвучені у серпні 2019 року – одночасно з інформацією про проект легкого авіаносця CVX (тоді – LPX-II). Однак відтоді жодна інформація про новий тип кораблів не публікувалася. Більше того, фінансування проекту залишалося під сумнівом.

З моменту розробки першої версії ракет Hyunmoo 1986 року Південна Корея постійно розвивала сімейство цих боєприпасів.Hyunmoo-I вже виведено з експлуатації, і зараз південнокорейські війська використовують балістичні ракети малої дальності Hyunmoo-II та крилаті ракети Hyunmoo-III.

Балістична ракета Hyunmoo-IV, розроблена в 2020 році, зараз завершує випробування перед введенням в експлуатацію. Вона має максимальну дальність польоту 800 км, вага боєголовки перевищує 2,5 тонни. Створено і корабельну версію цієї ракети.

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Теги: Південна Корея корабель фінансування боєприпаси квартира ракета озброєння балістичні ракети

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