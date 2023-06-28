Франція зробила крок до створення гіперзвукової зброї

Планер V-MAX може розвивати швидкість до шести тисяч кілометрів на годину

Фахівці вперше у Франції провели випробування гіперзвукового планера, повідомляє у вівторок газета Le Figaro з посиланням на інформоване джерело.

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Планер отримав назву V-MAX. Le Figaro інформує з посиланням на Головне управління озброєння ЗС Франції, що випробування відбулося у понеділок увечері. Про його результати у статті не йдеться.

Ще в лютому влада Франції підтверджувала намір активно працювати над гіперзвуковою зброєю. Ці роботи розпочалися декілька років тому в Ariane Group: саме ця компанія займається проектом V-MAX.

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Цей планер здатний розвивати швидкість до шести тисяч кілометрів на годину. Він може йти до мети за своєю непередбачуваною траєкторією. Його випробування відбулися напередодні увечері, 26 червня. Планер скинули із зондувальної ракети, випущеної з випробувального центру Landes Головного управління озброєнь.



Програму розробки планера було запущено в 2019 році компанією ArianeGroup, виробника ракет Ariane. Мета цього проекту – досягти маневреності на високих швидкостях. У Головному управлінні озброєнь зазначили, що як тільки вдасться досягти початкової швидкості, планер почне змінювати висоту, зменшувати та додавати швидкість, йти ліворуч і праворуч для того, щоб його було складніше перехопити. Таким чином, планер зможе подолати систему протиповітряної оборони, вважають у Головному управлінні озброєнь. Таким чином це перший крок країни на шляху створення власної гіперзвукової зброї.

Нагадаємо, міноборони Японії доручило компанії Kawasaki Heavy Industries створити нову протикорабельну крилату ракету.