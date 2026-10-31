Ворожки втратять клієнтів? У мережі набирає популярності ШІ-ворожіння

Штучні ворожки набирають популярності в TikTok Live, а згенеровані за допомогою ШІ гороскопи та магічні ритуали поширюються на маркетплейсі Etsy

Поява цифрових конкурентів викликає занепокоєння серед професійних ворожок

Штучний інтелект дедалі активніше проникає у сферу езотерики: в інтернеті з'являється все більше чатботів і застосунків, які пропонують передбачати майбутнє, читати долоні, складати гороскопи та проводити віртуальні сеанси ворожіння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Такі сервіси працюють у форматі текстових, голосових і відеоконсультацій. Послуги оплачуються внутрішньою валютою, а вартість пакетів сягає майже $100.

Штучні ворожки також набирають популярності в TikTok Live, а згенеровані за допомогою ШІ гороскопи та магічні ритуали поширюються на маркетплейсі Etsy.

Водночас поява цифрових конкурентів викликає занепокоєння серед професійних ворожок. Деякі вже додають до своїх оголошень позначки «без ШІ», щоб підкреслити, що їхні послуги надає людина.

Водночас експерти застерігають від надмірної довіри до таких чатботів. Зокрема, вони можуть впливати на емоційний стан вразливих користувачів, а також спонукати їх покладатися на алгоритми під час ухвалення важливих життєвих рішень. Окреме занепокоєння викликає конфіденційність: під час спілкування з віртуальними ворожками люди можуть розкривати особисту інформацію про стосунки, здоров'я, фінанси та психологічний стан.

Водночас розробники таких сервісів заявляють, що їхні продукти не мають надприродних здібностей і не можуть достовірно передбачати майбутнє.

До слова, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що передбачає адміністративну відповідальність за надання платних послуг у сфері ворожіння, магії та екстрасенсорики.