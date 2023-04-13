Смартфон Vivo Y100A: чому його порівнюють з хамелеоном (відео)

Новинка порадує підтримкою швидкої зарядки, камерою з високою роздільною здатністю та останньою версією операційної системи

Новинка порадує підтримкою швидкої зарядки, камерою з високою роздільною здатністю та останньою версією операційної системи

Компанія Vivo презентувала нову модель смартфона Vivo Y100A. Його головна «родзинка» — задня панель-хамелеон, яка вміє міняти кольори на сонці.

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Новину про вихід нового смартфону опублікувало gizmochina.

Також новинка порадує підтримкою швидкої зарядки, камерою з високою роздільною здатністю та останньою версією операційної системи.

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Технічні характеристики:

Дисплей: 6,38 дюйма, AMOLED, роздільна здатність 2400 × 1080 пікселів, частота оновлення 90 Гц, максимальна яскравість 1300 ніт;

SoC: Qualcomm Snapdragon 695; Будь ласка, читайте текст після реклами

Оперативна пам'ять: 8 ГБ;

Вбудована пам'ять: 128 ГБ або 256 ГБ;

Акумуляторна батарея: 4500 мА⋅год з підтримкою швидкого заряджання потужністю 44 Вт;

Тильні камери: основна 64 Мп з OIS, портретна 2 Мп та макро 2 Мп;

Фронтальна камера: 16 Мп; Будь ласка, читайте текст після реклами

Операційна система: Android 13 із оболонкою Funtouch OS 13;

Смартфон представлено поки що лише на території Індії. Він вийшов у трьох кольорах: блакитному, золотому та сріблястому. Вартість Vivo Y100A поки що не оголошена.

Нагадаємо, редактори німецького видавництва t3n надали величезний список. У ньому представлено більше 100 моделей смартфонів, які оновляться до Android 14 у 2023 чи 2024 році.