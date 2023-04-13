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Смартфон Vivo Y100A: чому його порівнюють з хамелеоном (відео)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Смартфон Vivo Y100A: чому його порівнюють з хамелеоном (відео)
Новинка порадує підтримкою швидкої зарядки, камерою з високою роздільною здатністю та останньою версією операційної системи
фото ілюстративне

Новинка порадує підтримкою швидкої зарядки, камерою з високою роздільною здатністю та останньою версією операційної системи

Компанія Vivo презентувала нову модель смартфона Vivo Y100A. Його головна «родзинка» — задня панель-хамелеон, яка вміє міняти кольори на сонці. 

Новину про вихід нового смартфону опублікувало gizmochina.

Також новинка порадує підтримкою швидкої зарядки, камерою з високою роздільною здатністю та останньою версією операційної системи.

Технічні характеристики:

  • Дисплей: 6,38 дюйма, AMOLED, роздільна здатність 2400 × 1080 пікселів, частота оновлення 90 Гц, максимальна яскравість 1300 ніт;

     

  • SoC: Qualcomm Snapdragon 695;

     

  • Оперативна пам'ять: 8 ГБ;

     

  • Вбудована пам'ять: 128 ГБ або 256 ГБ;

     

  • Акумуляторна батарея: 4500 мА⋅год з підтримкою швидкого заряджання потужністю 44 Вт;

     

  • Тильні камери: основна 64 Мп з OIS, портретна 2 Мп та макро 2 Мп;

     

  • Фронтальна камера: 16 Мп;

     

  • Операційна система: Android 13 із оболонкою Funtouch OS 13;

Смартфон представлено поки що лише на території Індії. Він вийшов у трьох кольорах: блакитному, золотому та сріблястому. Вартість Vivo Y100A поки що не оголошена.

Нагадаємо, редактори німецького видавництва t3n надали величезний список. У ньому представлено більше 100 моделей смартфонів, які оновляться до Android 14 у 2023 чи 2024 році.

Теги: відео смартфон технології

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