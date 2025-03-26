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Стало відомо, які моделі смартфонів найпопулярніші серед українців

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Стало відомо, які моделі смартфонів найпопулярніші серед українців
Найпопулярнішою моделлю став iPhone 11
фото з відкритих джерел

Найпопулярнішими брендами в Україні залишаються Samsung, Apple, Redmi та Xiaomi

Смартфони на базі Android продовжують домінувати, їх використовують 75% українців. Водночас частка iOS зростає: у 2023 році вона становила 19%, у 2024 – 22%, а тепер досягла 25%. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на статистику Rakuten Viber.

Чотири лідери залишилися незмінними: Samsung, Apple, Redmi та Xiaomi. Однак Apple випередив Redmi, піднявшись на другу позицію. П'ятірку замикає Poco, який витіснив Huawei. Останній опустився на восьме місце, поступившись Motorola та Oppo.

Рейтинг брендів у 2025 році:

  • Samsung
  • Apple
  • Redmi
  • Xiaomi
  • Poco

Лідерами за популярністю залишаються смартфони Apple та Redmi. Найбільш затребуваною моделлю став iPhone 11, який обійшов торішнього фаворита Redmi 9A.

Топ-5 моделей:

  • iPhone 11
  • iPhone 13
  • Redmi 9A
  • iPhone 15 Pro Max
  • Redmi 9C NFC

Раніше ми писали, що Apple планує представити нову функцію для своїх бездротових навушників AirPods, що дозволить здійснювати переклад розмов у реальному часі на іншу мову. Оновлення буде частиною програмного оновлення AirPods, що вийде цього року разом із новим iOS 19. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Ця функція стане частиною загальної модернізації програмного забезпечення компанії у 2025 році.

Окрім нових можливостей для AirPods, очікується масштабне оновлення операційної системи iOS і новий дизайн для macOS, що має стати значним кроком у розвитку екосистеми Apple. Відомо, що компанія також продовжує вдосконалювати свої технології перекладу в iOS 19.

Теги: Samsung Xiaomi Apple технології

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